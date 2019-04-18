هل يستطيع يوسف عنبر تصحيح مسار النادي الأهلي السعودي؟

ما زالت الأجواء داخل النادي الأهلي السعودي غير مبشرة لجماهيره، في ظل تراجع النتائج بشكل واضح في الفترة الأخيرة، وهو ما أدى بإدارة النادي للتدخل من جديد وإقالة المدرب الأوروجواياني خورخي فوساتي وتعيين المدرب الوطني يوسف عنبر لاستكمال الموسم.

وودع الأهلي بطولة كأس زايد للأندية العربية أمام الهلال بخلاف تبخر آماله في المنافسة على بطولة الدوري السعودي، وودع كأس الملك من دور الـ16 أمام الوحدة.

وخسر الأهلي كل شيء إلا فرصته في مواصلة المشوار بدوري أبطال آسيا، وهو التحدي المهم للمدرب يوسف عنبر من أجل تصحيح المسار والإعداد للموسم الجديد.. وهو ما تستعرضه شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي:

ماذا قدم الأهلي مع فوساتي؟

تولى المدرب الأوروغوياني خورخي فوساتي قيادة فريق الأهلي السعودي بعد إقالة المدرب الأرجنتيني بابلو جويدي وولاية مؤقتة للمدرب يوسف عنبر.

خاض الأهلي 8 مباريات في الدوري السعودي فاز في 3 لقاءات فقط وتعادل مرة وحيدة وتلقى 4 هزائم، بخلاف 3 مباريات في دوري أبطال آسيا خسر مرتين وفاز مرة، وفي كأس زايد تخطى الوصل الإماراتي بفوز وتعادل وودع أمام الهلال السعودي بفوز وهزيمة.

الفرصة الآسيوية

يحلم الأهلي بالحفاظ على آماله الآسيوية بعد أن خسر الفريق آخر لقاءين ضد باختاكور الأوزبكي وبيرسبوليس الإيراني، وبالتالي ازدادت مهمته صعوبة في البطولة القارية.

وقال عادل عبدالرحمن، المدير الفني لفريق الشباب السعودي الأسبق، لشبكة ”إرم نيوز“: إن الجميع يدرك أن مهمة المدرب المؤقت تظل صعبة لأن الفريق وصل لنهاية الموسم وبالتالي تدخلاته الفنية والبدنية تكون صعبة.

وأضاف: ”الأهم لعنبر أن يعتمد على العامل النفسي من أجل تحقيق الانتصارات خاصة في بطولة آسيا؛ لأنها صعبة وقوية وتتمتع بتنافسية عالية“.

من هو يوسف عنبر؟

يعد يوسف عنبر أحد أبرز لاعبي الكرة السعودية خلال حقبة الثمانينات من القرن الماضي في مركز الظهير الأيسر، وساهم في حصد لقب بطولة الأمم الآسيوية عام 1984 وكان أحد نجوم نادي الأهلي السعودي.

عمل يوسف عنبر كمدرب مؤقت للأهلي السعودي بعد رحيل الألماني ثيو بوكير وقاد الفريق في موسم 2001/2002، وعمل عنبر كمدرب للمنتخب الأولمبي السعودي وقاد الأخضر في لقاءين وديين خلال شهر مارس الماضي، كما عمل كمدرب مؤقت مع الأهلي بعد إقالة الأرجنتيني بابلو جويدي.

تحديات مهمة

يواجه عنبر تحديات مهمة للغاية من أجل تحسين نتائج الفريق التي تراجعت مع فوساتي، وبلا شك سيكون الرهان الأكبر على مباراتي بيرسبوليس الإيراني ثم السد القطري في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا بعد لقاء الوحدة بالدوري السعودي.

ويحتاج عنبر لمساندة جماهير الأهلي في هذه المرحلة بحسب عمرو أنور مدرب الاتحاد السعودي الأسبق في حديثه لشبكة ”إرم نيوز“، مؤكدًا أنه يعلم مدى صعوبة مهمة المدرب المؤقت لأنه أدى نفس الدور من قبل مع الاتحاد.

وأضاف: ”عنبر سيعمل على علاج بعض الأمور الفنية وإعطاء دفعة معنوية للاعبين، ولكن الأهم أن تساند الجماهير، فعنبر ملم بكافة تفاصيل الدوري السعودي ولديه قدرة على التعامل مع اللاعبين نفسيًا وفنيًا“.