إقالة خورخي فوساتي من قيادة النادي الأهلي السعودي.. وتعيين يوسف عنبر بديلًا عنه

أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي السعودي إقالة المدرب الأوروغوياني خورخي فوساتي من تدريب الفريق الأول لكرة القدم.
وقرر مجلس النادي الجداوي تكليف المدرب الوطني يوسف عنبر بقيادة دفة الفريق فيما تبقى من مباريات الموسم، إذ ستكون أولى مبارياته أمام الوحدة، في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.
وجاء قرار إقالة فوساتي على خلفية نتيجة مباراة الفريق أمام الهلال في إياب الدور قبل النهائي من البطولة العربية وطريقة قيادته للمباراة.
وشنت جماهير الفريق هجومًا ضاريًا على المدرب بسبب تغييراته التي أسفرت عن إيقاف الفاعلية الهجومية للفريق.
وخسر الأهلي أمام الهلال بركلات الترجيح.