إقالة خورخي فوساتي من قيادة النادي الأهلي السعودي.. وتعيين يوسف عنبر بديلًا عنه

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قرار إقالة فوساتي على خلفية نتيجة مباراة الفريق أمام الهلال في إياب الدور قبل النهائي من البطولة العربية وطريقة قيادته للمباراة.