هل يقرر محمد العويس فسخ تعاقده مع النادي الأهلي السعودي؟

كشف مصدر قريب الصلة بالنادي الأهلي السعودي عن أن الحارس الأساسي للفريق محمد العويس يفكر جديًا في شراء المدة المتبقية من عقده؛ للانتقال لنادٍ أكبر في المرحلة المقبلة.

وكشف المصدر في تصريحات لـ“إرم نيوز“ أن الحارس يشعر بالغضب الشديد؛ بسبب المستوى الذي يظهر عليه لاعبو الفريق، وعدم وجود الطموح الكافي لديهم لتحقيق البطولات.

وأضاف: ”في أسوأ الاحتمالات حتى وإن لم يقم الحارس بشراء المدة المتبقية من عقده، فإنه وبكل تأكيد لن يجدد للفريق، وسيكتفي بما قدمه مع النادي خلال الفترة المتبقية ”.

وكان الحارس صاحب ضجة كبرى في الشارع الرياضي؛ بعدما انتقل في يناير عام 2017 للأهلي قادمًا من نادي الشباب بعد صراع مثير وقتها مع الهلال، علمًا بأن الحارس ينتهي تعاقده مع ناديه عام 2022.

يذكر أن الأهلي خرج الموسم الحالي خالي الوفاض؛ بعدما فشل في المنافسة على لقب الدوري وخروجه من مسابقة كأس الملك والبطولة العربية، إضافة لنتائجه السيئة حتى الآن في البطولة الآسيوية.