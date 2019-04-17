موعد مباراة النصر والفتح في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

لن يكون أمام نادي النصر سوى تحقيق الفوز عندما يستضيف الفتح، غدًا الخميس، إذا كان يريد التمسك بآماله في المنافسة على لقب الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم.

وتعرض النصر لهزيمة مفاجئة 3-2 أمام الاتحاد بعدما استقبل الهدف القاتل في الدقيقة 88 ليفرط في الصدارة ويصبح على بعد نقطتين من غريمه الهلال قبل ثلاث جولات على الوصول إلى خط النهاية.

لكن الهلال بلغ نهائي كأس العرب، حيث سيواجه النجم الساحلي التونسي، غدًا الخميس، في استاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية، ليصبح الطريق ممهدًا أمام النصر لاستعادة القمة ولو بشكل مؤقت حتى يلعب منافسه مع التعاون في 29 أبريل نيسان الجاري.

وقال روي فيتوريا، مدرب النصر، عقب الهزيمة الأخيرة: ”اللاعبون في النهاية بشر، ومهما كانت هناك تعليمات ولديهم رغبة في تطبيقها.. لكنهم قد يخطئون لأنهم بشر“.

”أنا دائمًا متفائل.. تتبقى لنا ثلاث نهائيات بعدها سنشاهد النتيجة في النهاية“.

ولدى النصر 61 نقطة من 27 مباراة وضمن على الأقل الوجود في المركز الثاني في ظل التقدم بفارق 11 نقطة على الشباب ثالث الترتيب، لكنه سيحلم بكل تأكيد باستعادة القمة وإحراز اللقب لأول مرة منذ موسم 2014-2015.

وسيفتقد النصر صانع اللعب وعقله المدبر المغربي نور الدين أمرابط بسبب استمرار معاناته من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية. وقد سافر اللاعب إلى البرتغال للخضوع لفحوص إضافية.

لكن رغم ذلك، لا يزال النصر يملك قوة هجومية هائلة بوجود مواطنه المغربي عبد الرزاق حمد الله الذي سجل هدفين أمام الاتحاد ورفع رصيده إلى 27 هدفًا في صدارة هدافي المسابقة في الموسم الجاري وبفارق ثمانية أهداف عن أقرب منافسيه.

موعد مباراة النصر ضد الفتح

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 19:45 بتوقيت القاهرة، الـ 20:45 بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناتي دوري بلس وKSA SPORTS، ويعلق عليها عبدالله الحربي.

???? تعديل

???? الخميس

⚽ #النصر × الفتح

???? استاد الملك فهد الدولي

???? دوري الأمير محمد بن سلمان

⏰ 8:45 مساءً بالتوفيق للعالمي ???????? pic.twitter.com/eglG67lD5r — المدرج النصراوي (@mdrjalnassr) April 14, 2019

وسيلعب الاتحاد غدًا أيضًا حيث يستضيف الاتفاق بحثًا عن دفعة جديدة للهروب من خطر الهبوط الذي ظل يطارده أغلب فترات الموسم.

وبعد إلحاق الهزيمة الأخيرة بالنصر قفز الاتحاد إلى المركز 12 برصيد 28 نقطة وبفارق المواجهة المباشرة عن الفيحاء صاحب المركز 13 الذي يدفع صاحبه لخوض مواجهة فاصلة على الظهور في دوري الأضواء.

وتطور أداء الاتحاد بشكل تدريجي وملحوظ منذ عودة مدربه السابق خوسيه لويس سييرا قبل أقل من شهرين خلفًا للمدرب سلافن بيليتش.

وفاز الاتحاد أربع مرات في آخر خمس مباريات ليخرج أخيرًا من منطقة الهبوط.

وسيتجدد الصراع بين الاتحاد والنصر في قبل نهائي كأس الملك بعد عشرة أيام، بينما تقام الجولة قبل الأخيرة للدوري في 11 مايو أيار، ويختتم الموسم بعدها بخمسة أيام.

موعد مباراة الاتحاد والاتفاق

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 19:45 بتوقيت القاهرة، الـ 20:45 بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناتي دوري بلس وKSA SPORTS.