موجز أخبار الهلال والأهلي والأندية السعودية يوم الثلاثاء

خاض نادي الهلال السعودي أول تدريباته في مدينة العين الإماراتية لمواجهة النجم الساحلي التونسي في استاد هزاع بن زايد في نهائي كأس زايد، يوم الخميس، بمشاركة العائد من الإصابة عبدالله عطيف.

ويدخل الهلال المباراة بمعنويات مرتفعة عقب الفوز على منافسه المحلي الأهلي مرتين متتاليتين في بطولتين مختلفين وفي أسبوع واحد آخرها بركلات الترجيح التي حسمت بلوغه المباراة النهائية.

واستعاد الهلال صدارة الدوري المحلي بعد فوزه على الأهلي بهدف نظيف في جدة وخسارة النصر بثلاثة أهداف مقابل هدفين على أرضه أمام الاتحاد ثم كرر فوزه على الأهلي بركلات الترجيح عقب خسارته بهدف نظيف في إياب قبل نهائي كأس زايد وهي ذاتها نتيجة مباراة الذهاب في الرياض.

ولم يخسر الهلال طوال مشواره في البطولة واهتزت شباكه مرة واحدة كانت في مباراة الاثنين أمام الأهلي.

وانضم لتدريبات الهلال في العين عطيف العائد من الإصابة وكذلك انضم الإسباني غوناثان سوريانو قادمًا من صربيا بعد انتهاء برنامجه التأهيلي.

غرامة أهلاوية

ومن ناحية أخرى، أعلنت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد السعودي إلزام النادي الأهلي بدفع غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال بسبب رمي الجماهير عدد 15 علبة في مباراة الهلال.

كما أعلنت لجنة المسابقات مواعيد مباراتي الدور قبل نهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث سيلتقي الهلال مع التعاون يوم 26 من الشهر الجاري، على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.

وستقام مباراة الاتحاد ضد النصر يوم 27 من الشهر نفسه بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة وسيلتقي الفائز من المباراتين في النهائي.

كما قررت اللجنة تأجيل مباراة الهلال والتعاون التي تقام ضمن الجولة 28 من الدوري المحلي ليوم 29 أبريل بينما ستنطلق الجولة، يوم الخميس المقبل.

ويستعد الاتحاد لمواجهة الاتفاق في الجولة 28 للدوري يوم الخميس المقبل في إطار سعيه لمواصلة مشواره نحو النجاة من الهبوط خاصة بعد فوزه الثمين على النصر الجولة الماضية.

وفي اليوم ذاته يلتقي النصر مع الفتح في سعيه لاستعادة القمة في ظل غياب الهلال وانشغاله بنهائي كأس زايد أمام النجم الساحلي.