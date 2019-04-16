لجنة الانضباط تغرم الأهلي ماليًا بسبب أحداث مباراة نادي الهلال

أعلنت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم إلزام النادي الأهلي بدفع غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال بسبب رمي الجماهير عدد 15 علبة في مباراة الهلال.

وحسم فريق الهلال الكلاسيكو السعودي، عقب تغلبه مساء الجمعة، على مضيفه الأهلي بهدف دون رد، خلال المواجهة التي جمعت بينهما على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الهلال اقتنص الصدارة بعدما رفع رصيده للنقطة 63، مستغلًا تعثر النصر أمام الاتحاد، فيما توقف رصيد الأهلي عند النقطة 46 بالمركز الخامس.