موعد مباراة الهلال والنجم الساحلي في نهائي كأس زايد والقنوات الناقلة

يدخل نادي الهلال السعودي مواجهة النجم الساحلي في نهائي كأس العرب للأندية الأبطال بمعنويات مرتفعة بعد استعادة صدارة الدوري المحلي، بينما يأمل منافسه التونسي في أن يكلل مسيرته باللقب الذي ينقص خزائنه.

ووصلت بعثة الهلال إلى مدينة العين الإماراتية لمواجهة النجم الساحلي في استاد هزاع بن زايد في النهائي، بعد غدٍ الخميس، عقب الفوز على منافسه المحلي الأهلي مرتين متتاليتين في بطولتين مختلفتين وفي أسبوع واحد، آخرها بركلات الترجيح التي حسمت بلوغه المباراة النهائية.

واستعاد الهلال صدارة الدوري المحلي بعد فوزه على الأهلي 1-صفر في جدة وخسارة النصر 3-2 على أرضه أمام الاتحاد، ثم كرر فوزه على قطب جدة بركلات الترجيح عقب خسارته 1-صفر في إياب قبل نهائي كأس العرب أمس الأحد، وهي ذاتها نتيجة مباراة الذهاب في الرياض.

ولم يخسر الهلال طوال مشواره في البطولة، واهتزت شباكه مرة واحدة كانت في مباراة الإثنين أمام الأهلي.

وتأجلت مباراة الهلال والتعاون ضمن الجولة 28 للدوري المحلي إلى 29 أبريل/ نيسان الحالي، بينما تنطلق الجولة بعد غدٍ الخميس.

* النجم يتطلع للقب

ويتطلع النجم الساحلي بقيادة مدربه المخضرم الفرنسي روجيه لومير إلى ضرب عصفورين بحجر واحد، بنيل لقب البطولة لأول مرة في تاريخه وحصد الجائزة المالية الضخمة.

ويحصل بطل النسخة الحالية على ستة ملايين دولار، بينما يحصل الوصيف على 2.5 مليون دولار.

وقال قيس عاشور، المتحدث باسم النجم الساحلي، لوسائل إعلام محلية: ”الجهاز الفني واللاعبون مستعدون للمباراة. ثقتنا كبيرة في التتويج باللقب والعودة بالكأس إلى تونس“.

وسيفتقد النجم الساحلي، خلال المباراة التي سيديرها الحكم الإماراتي محمد عبد الله، جهود الظهير الأيمن النشيط وجدي كشريدة بسبب الإيقاف، بينما تحوم شكوك حول مشاركة لاعب الوسط محمد أمين بن عمر بسبب الإصابة.

وتأجلت مباراة النجم الساحلي والهلال السوداني في إياب قبل نهائي كأس الاتحاد الأفريقي إلى الإثنين المقبل بسبب الأحداث الجارية في السودان، وهو ما منحه فرصة أكبر للاستعداد لنهائي كأس العرب.

وشارك في البطولة التي انطلقت في أغسطس/ آب الماضي 32 فريقًا بنظام خروج المهزوم بخوض مباراتي ذهاب وإياب، حتى النهائي الذي يقام من مباراة واحدة.

أحد أكبر الأندية السعودية.. نادي #الهلال.. زعيم الأجيال

تشاهدون الآن وثائقي خاص عن نادي الهلال السعودي على أبوظبي الرياضية 1#كأس_زايد_للأندية_الأبطال#زعيم_الأجيال#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/bA41CH0WMg — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 16, 2019

موعد المباراة والقناة الناقلة

تنطلق المباراة في تمام الساعة 15:50 بتوقيت القاهرة، 16:50 بتوقيت السعودية، الـ17:50 بتوقيت الإمارات، وتذاع عبر قناة أبوظبي الرياضية، كما أعلنت قنوات KSASpots حصولها على حق البث المشترك مع قناة أبوظبي للمباراة.