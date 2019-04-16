جاهزية عبدالله عطيف لمباراة الهلال ضد النجم الساحلي في نهائي كأس زايد

منح الجهاز الطبي في نادي الهلال السعودي، الضوء الأخضر لمشاركة بعض نجوم الفريق العائدين من الإصابة، قبل مواجهة النجم الساحلي التونسي في نهائي كأس زايد للأندية الأبطال، يوم الخميس المقبل.

وبات عبدالله عطيف، نجم خط الوسط، جاهزًا للمشاركة في تدريبات الهلال استعدادًا للمباراة النهائية لكأس زايد، التي يواجه فيها الفريق النجم الساحلي التونسي، وذلك بعد شفاء اللاعب من الإصابة التي لحقت به، وإنهائه البرنامج العلاجي المعد له.

كشفت صحيفة ”الرياضية“ أن اللاعب الدولي التحق ببعثة فريقه في مدينة العين الإماراتية، استعدادًا للقاء النجم الساحلي، بعد تعافيه من الإصابة.

وستشكل هذه العودة أهمية كبيرة للفريق، خاصة في ظل معاناة الفريق في منطقة المحور، التي حاول المدير الفني زوران ماميتش سد ثغراتها في المباريات الأخيرة عبر إشراك محمد كنو في 95% من مباريات الفريق، والاعتماد على قلب الدفاع ديجينك في المحور.

وفي السياق ذاته، كشف التقرير الأولي الصادر من الجهاز الطبي، أن التشخيص الأولي لإصابة البيروفي كاريلو جاء مطمئنًا، وأكد أن اللاعب سيكون جاهزًا للمشاركة مع الفريق، في النهائي، وسيكون قرار إشراكه بيد المدرب، وفقًا لحالته في الحصص التدريبية المقبلة التي تسبق المباراة.