محمد بن فيصل يوجه انتقادات حادة لـ“خليل جلال“ ويصف تعيينه في منصبين بـ ”المَضحَكة“ (فيديو)

وجه الأمير محمد بن فيصل، رئيس نادي الهلال السعودي، انتقادات حادة لخليل جلال، رئيس لجنة الحكام في الاتحادين السعودي والعربي لكرة القدم.

وانتقد بن فيصل عدم احتساب الحكم جهاد جريشة ضربة جزاء للهلال ضد الأهلي خلال مباراة إياب نصف نهائي كأس زايد للأندية الأبطال، أو حتى الرجوع لتقنية ”الفار“.

وأشار رئيس نادي الهلال في تصريحات تلفزيونية إلى تكرار عدم العودة لتقنية ”الفار“ خلال مباريات الهلال محليًا وعربيًا.

ووصف بن فيصل تعيين خليل جلال رئيسًا للجنة الحكام في الاتحادين السعودي والعربي معًا بـ ”المَضحَكة“.

وتأهل الهلال لنهائي كأس العرب للأندية الأبطال لكرة القدم بتغلبه بركلات الترجيح على منافسه المحلي الأهلي رغم خسارته 1-صفر في الوقت الأصلي للمباراة.

وفاز الأهلي 1-صفر بهدف التشيلي باولو دياز من ضربة رأس في الدقيقة 18، وهي نفس نتيجة لقاء الذهاب حين تفوق الهلال على ملعبه الشهر الماضي بهدف جوناثان سوريا.

وعند الاحتكام لركلات الترجيح تغلب متصدر الدوري السعودي للمحترفين بنتيجة 3-2 ليواجه النجم الساحلي التونسي على لقب البطولة.