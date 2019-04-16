سلمان المطيويع يسخر من محمد العويس حارس النادي الأهلي السعودي.. ويصف المعيوف بـ“الأسد“

أثار المذيع السعودي، سلمان المطيويع مقدم برنامج الوقت الأصلي، غضب جماهير النادي الأهلي السعودي بعد إشادته بحارس الهلال عبد المعيوف والتقليل من حارس الأهلي محمد العويس بعد إياب نصف نهائي كأس زايد للأندية الأبطال.

ووصف المذيع حارس الهلال بالأسد الذي يزأر رغم صافرات الاستهجان ومحاولة التقليل من شأنه، بينما وصف حارس الأهلي بـ“ الزعيق “ .

وتمكن المعيوف من التصدي لـ 3 ضربات ترجيح دون أن يقوم بردة فعل وكأنه شيء عادي بينما العويس تصدى لواحدة.

وانتقد العديد من المغردين المذيع وطالبوا بالإبلاغ عنه ومنعه لكونه يشجع على التعصب الذي يسيء للرياضة السعودية وكتب سعود السبيعي :“ إلى متى هؤلاء ( المتعصبون ) يعبثون في قنواتنا ويشوهون رياضتنا ومنافساتنا .“

ودافع البعض عن الحارس الدولي محمد العويس مؤكدين أن المعيوف حالفه الحظ في ركلات الترجيح.

وسبق أن أثار المطيويع غضب جماهير نادي النصر -أيضًا- بانتقاده مهاجم الفريق عبدالرزاق حمدالله.