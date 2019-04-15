مباراة الهلال والأهلي.. شاهد قذف عبدالله المعيوف بزجاجات المياه (فيديو)

ألقى عدد من جماهير النادي الأهلي السعودي زجاجات مياه على عبدالله المعيوف حارس مرمى نادي الهلال، في المباراة التي تجمع الناديين السعوديين، في إياب نصف نهائي كأس زايد للأندية الأبطال، على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

ومع بداية الشوط الثاني، انهال عدد من زجاجات المياه على عبدالله المعيوف، وتوقفت المباراة لوقت قصير، قبل أن تستأنف.

وتدخل سلمان المؤشر لإزالة ما ألقته الجماهير على عبدالله المعيوف.

البطولة العربية | الهلال 0 × 1 الاهلي |لقطة عبدالله المعيوف وجماهير الأهلي قبل بداية الشوط الثاني اللقطة كــاملة HD Via : @if24hd__ pic.twitter.com/UCpc93RdYS — F24ASIA (@F24ASIA) ١٥ أبريل ٢٠١٩

ويأتي غضب جماهير الأهلي على عبدالله المعيوف بعد انتقاله من الأهلي إلى الهلال في يوليو 2016، وهو ما فجر أزمة بين الناديين.

وتشير النتيجة إلى تقدم الأهلي 1/0 سجله بابلو دياز في الدقيقة 18.

وانتهت مباراة الذهاب بفوز الهلال 1/0.

ويلتقي المتأهل من مباراة الهلال والأهلي مع النجم الساحلي التونسي يوم الخميس المقبل في المباراة النهائية.