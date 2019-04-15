شاهد.. خطأ فادحًا من عبدالله المعيوف في مباراة الهلال والأهلي (فيديو)

ارتكب عبدالله المعيوف، حارس مرمى نادي الهلال السعودي، خطأ فادحًا في المباراة التي تجمع الزعيم مع مواطنه الأهلي، في إياب نصف نهائي كأس زايد للأندية الأبطال.

وأُعيدت الكرة إلى المعيوف لكن الحارس السابق للنادي الأهلي احتفظ بالكرة بشكل مبالغ فيه، وكادت أن تصل الكرة إلى دجانيني تافاريس مهاجم الأهلي ويتلقى الهلال الهدف الثاني، لكن المعيوف كان محظوظًا بتجنب الهدف.

وتقدم باولو دياز للأهلي في الدقيقة 18، بضربة رأس، ليلهب مباراة القمة، بعد أن فاز الهلال 1/0 في مباراة الذهاب في الرياض.

ويلعب المتأهل من هذه المباراة مع النجم الساحلي التونسي في المباراة النهائية يوم الخميس المقبل.