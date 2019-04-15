هدف مباراة الهلال والأهلي.. باولو دياز يتقدم للراقي (فيديو)

افتتح باولو دياز التسجيل لناديه الأهلي السعودي، في المباراة التي تجمعه مع مواطنه الهلال، ضمن إياب نصف نهائي كأس زايد للأندية الأبطال، على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة.

وجاء هدف دياز بضربة رأس في الدقيقة 18، بعد تمريرة من سلمان المؤشر.

وانتهت مباراة الذهاب بفوز الهلال 1/0، سجله جوناثان سوريانو.

ويتواجه الهلال والأهلي للمرة الرابعة في الموسم الحالي، إذ فاز الهلال 4/3 في الدوري السعودي في ديسمبر الماضي، قبل أن يفوز الهلال مجددًا 1/0 في نصف ذهاب نهائي كأس زايد الشهر الماضي، و1/0 أيضًا في الدوري السعودي قبل أيام.

ويلتقي المتأهل من مباراة الهلال والأهلي مع النجم الساحلي، يوم الخميس المقبل، في المباراة النهائية.