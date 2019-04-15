حملة دعم من جمهور نادي النصر للاعب سلطان الغنام بعد اتهامه بإهدار صدارة ترتيب الدوري السعودي؟

اتهم عدد من جماهير نادي النصر لاعب الفريق سلطان الغنام بالتسبب في هزيمة فريقهم أمام الاتحاد وضياع صدارة ترتيب الدوري السعودي من الفريق في مرحلة مؤثرة من مراحل الدوري لهذا الموسم.

وفوت النصر فرصة استعادة الصدارة من غريمه الهلال بسقوطه أمام ضيفه الاتحاد 2-3 في المرحلة السابعة والعشرين من بطولة الدوري السعودي، يوم السبت.

وأحرز أهداف الاتحاد، الصربي ألكساندر بريوفيتش (23 و43) وفهد المولد (87)، فيما سجل هدفي النصر المغربي عبدالرزاق حمدالله (69 و74).

وبهذه النتيجة رفع الاتحاد رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثاني عشر في الدوري السعودي، وتجمد النصر برصيد 61 نقطة في مركز الوصافة خلف الهلال بـ63 نقطة، الفائز على الأهلي خارج ملعبه 1-صفر في هذه المرحلة.

اذا عرف السبب بطل العجب

سلطان الغنام هلالي ???? pic.twitter.com/rslMzgFsAV — شليويح (@shlo7i) April 13, 2019

وشنت بعض جماهير النصر هجومًا عنيفًا على اللاعب عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث تناقلت له صورًا يظهر فيها في مدرجات الهلال، بالإضافة إلى فيديو يظهر عدم ضغطه بشكل كبير على فهد المولد، نجم الاتحاد، لينفرد بالمرمى ويسجل هدفًا مؤثرًا لفريقه.

هل شكرت اللاعب العالمي وافضل ظهير ايمن بالعالم الاسطورة صاحب الميول الهلالية سلطان الغنام؟ — ريكو (@R0o08) April 14, 2019

إلى ذلك، دعا عدد من إعلاميي نادي النصر والجمهور إلى الوقوف بجانب اللاعب، معتبرين إياه واحدًا من أفضل الصفقات المحلية في الموسم الحالي، ودشنوا هاشتاغين باسم ”#كلنا_سلطان_الغنام“ و“ #الغنام_قد_الثقه“.

وقال مغرد: ”لاعب كبير ولا يختلف عليه أحد، كل الأندية تتمنى في فريقها مثل سلطان الغنام طوال الموسم كنت ولازلت الظهير رقم 1 في كل الأندية السعودية“.

لاعب كبيرر ولايختلف عليه احد

كل الانديه تتمنى في فريقها مثل سلطان الغنام طوال الموسم كنت ولازلت

الظهير رقم ١ في كل الانديه السعوديه

شكرا من ال???? على ماقدمت من اجل النصر وجمهوره وماستقدم مستقبلا من اجل النصر وجمهوره

ثقتنا بك لاتزعزعها مباراه ولا حتى بطولة????????#الغنام_قد_الثقه pic.twitter.com/oodKjMqDnO — عالمي Special (@kieniXuUy4VfUAw) April 14, 2019

وأشار آخر: ”لاعب يقاتل ويحاول يحجز مكانه من بداية الموسم والجميع أنصفه وعطاه حقه وأشاد فيه لاعب ما ينزل مستواه ولا تسمع له تصاريح ولا إثارة جدل وخلوق يطيح مستواه في مباراة وحده تحطمونه؟ محسودين على أفضل ظهير سعودي حفزوه وخلوه يرجع أقوى“.

#كلنا_سلطان_الغنام

لاعب يقاتل ويحاول يحجز مكانه من بداية الموسم والجميع انصفه وعطاه حقه واشاد فيه لاعب ماينزل مستواه ولا تسمع له تصاريح ولا اثارة جدل وخلوق يطيح مستواه ف مباراة وحده تحطمونه؟ محسودين على افضل ظهير سعودي حفزوه وخلوه يرجع اقوى من اول✔️????. pic.twitter.com/huBIPbtZFE — زياد ٩٦:٣٧ (@saxv_24) April 14, 2019

وشدد آخر: ”يستاهل الثقة موسم خرافي للنجم سلطان وكونه أخطأ في مباراة لا يعني أنه سيئ، جميع اللاعبين يمرون بالفترة هذه، استمر يا وحش ولا يهمك اللي فات“.

يستاهل الثقة موسم خرآفي للنجم سلطان وكونه اخطأ في مباراة لا يعني انه سيء

جميع اللاعبين يمرون بالفترة هذي ..

وبالنسبة للي يغلط على نجمنا ياشين استح على وجهك اللاعب طول الموسم مبدع دفاعياً وهجومياً وفداه المباراة .. استمر ياوحش ولا يهمك اللي فات #الغنام_قد_الثقه pic.twitter.com/4MJlwAPobi — خـالد (@khaledn9r9) April 15, 2019

وقال مغرد نصراوي: ”مهما يقولون، مهما صار، مهما تم، أنت نجم وستظل المحارب الذي لا يعرف اليأس، ثقتنا بك لن تهتز، إن شاء الله ستهدي لنا الفرح“.

#سلطان_الغنام

مهما يقولون

مهما صار

مهما تم????????

انت نجم وستظل المحارب الذي لا يعرف اليأس????

ثقتنا بك لن تهتز

ان شاء الله ستهدي لنا الفرح ????????@sultan_ghannam pic.twitter.com/k6oWGQg5rD — Ntz66 كلي نصر (@tttksa000) April 15, 2019

وقال حمد الهاجري: ”الحملة التي يشنها البعض على اللاعب الخلوق سلطان الغنام أعتبرها من أشخاص لا يفقهون في كره القدم، كل لاعب يخطئ، هل نسيتم من يصنع أهداف النصر، لاعب حماسي، مقاتل، لا يريد الهزيمة، قفوا مع جميع لاعبي العالمي حتى نهايه الموسم، كفايه تجريح من البعض على اللاعبين وتدميرهم“.

الحملة التي يشنها البعض ع ألاعب الخلوق سلطان الغنام اعتبرها من أشخاص لايفقهون في كره القدم ..كل لاعب يخطي … هل نسيتم من يصنع أهداف النصر.. لاعب حماسي -مقاتل -لايريد الهزيمة .. قفوا مع جميع لاعبي العالمي حتى نهايه الموسم .كفايه تجريح من البعض ع الاعبين وتدميرهم …. — حمد الهاجري (@sbGI26hYL3E8cx9) April 15, 2019

وبدأ سلطان الغنام، صاحب الـ25 عامًا، مسيرته في صفوف نادي الزلفي بدوري الدرجة الثانية، وظهر بمستوى مميز معه في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين عام 2014، وتأهل إلى دور الـ16، وخرج بصعوبة أمام الهلال.

ورغم صغر سن سلطان الغنام، فإنه لفت انتباه مسؤولي نادي الفيصلي، لينتقل اللاعب إلى صفوف العنابي عام 2015، ولم يشارك سوى في 3 مباريات فقط بمنافسات الدوري السعودي للمحترفين موسمي 2016 و2017.

وبدأت رحلة تألق سلطان الغنام مع الفيصلي في الموسم التالي، ليسهم بشكل كبير في احتلاله المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، بالإضافة إلى التأهل إلى نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ونجح نادي النصر في التعاقد مع سلطان الغنام بداية الموسم الرياضي الماضي، ليثبت وجوده وينضم إلى قائمة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم.