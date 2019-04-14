هل حسم الهلال لقب الدوري السعودي بعد سقوط النصر أمام الاتحاد؟

تباينت العديد من الآراء بعد اشتعال صدارة ترتيب الدوري السعودي، إثر الهزيمة المفاجئة التي تلقاها النصر أمام الاتحاد، مساء السبت، وتركه الهلال في صدارة الدوري منفردًا.

وقطع الاتحاد خطوة كبيرة نحو البقاء في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، بعد الفوز 3-2 على النصر، لكن غريمه الهلال سيحتفل بهذه النتيجة بعدما انتزع القمة قبل ثلاث جولات من النهاية، يوم السبت.

وتجمد رصيد النصر عند 61 نقطة من 27 مباراة في المركز الثاني وبفارق نقطتين عن الهلال المتصدر، بينما خرج الاتحاد من منطقة الهبوط وبات في المركز 12 برصيد 28 نقطة.

وسيلعب النصر في الجولات الثلاث المقبلة مع الفتح والحزم والباطن، بينما سيخوض الهلال مواجهاته أمام التعاون والاتفاق والشباب.

ودشن الجمهور السعودي هاشتاغًا باسم ”#صداره_بح“، معتبرين أن النصر ابتعد عن المنافسة بعد خسارة أمس، وأن آخرين يرون أن الجولات المقبلة قد تشهد تنافسًا قويًا ويخسر الهلال المزيد من النقاط تعيد ”العالمي“ للصدارة.

وقال الإعلامي أحمد الفهيد: ”الهلال يمر بوعكة فنية شديدة يتحملها زوران وكأنه متعمد الخسارة، إذا لم يكن باستطاعتكم الفوز، فأنتم لا تستحقون بطولة الدوري“.

فيما قال لاعب الهلال السابق ياسر القحطاني: ”الهلال متصدر الدوري، متأهل لنصف نهائي كأس الملك والبطولة العربية، ومتصدر مجموعته الآسيوية، رغم ذلك بعض الجماهير الهلالية تعتبر أداء الفريق غير مطمْئن“.

???? ياسر القحطاني: "#الهلال متصدر الدوري، متأهل لنصف نهائي كأس الملك والبطولة العربية، ومتصدر مجموعته الآسيوية، رغم ذلك بعض الجماهير الهلالية تعتبر أداء الفريق غير مطمن". pic.twitter.com/0NXTxK1Fue — أخبار الهلال (@hilalstuff) April 13, 2019

وقال حساب باسم ”حبر أصفر“: ”المتفائل فقط.. الدوري لا يزال بالملعب لدينا ٣ مباريات ولديهم ٣ مباريات وجميع الفرق تريد إما البقاء أو منافسة مراكز آسيا، والله الدوري لا يزال بالملعب وفيه أمور لا تزال بالملعب، أتمنى عدم الانهزامية والله يوفق يا نصر“.

المتفائل فقط ..

الدوري لا زال بالملعب لدينا ٣ مباريات ولديهم ٣ مباريات وجميع الفرق تريد إما البقاء او منافسة مراكز آسيا ، لذلك:

– #النصر : الفتح الحزم الباطن

-الهلال : التعاون الإتفاق الشباب

والله الدوري لازال بالملعب وفيه امور لازالت بالملعب اتمنى عدم الإنهزامية والله يوفق يانصر — حبر أصفر (@ANassr11) April 13, 2019

وقال الناقد الرياضي بدر السعيد: ”#الهلال تصدر لأنه انتزع نقاط الأهلي بنفسه من جدة.. والاتحاد لم تخدره أسطوانة زيادة فرق الدوري وحسم مصيره بنفسه.. كبيرا الكرة السعودية قدما نهاية أسبوع سعيدة لعشاقهما.. فهل يستمران على ذات المنوال حتى نهاية الدوري؟“.

#الهلال تصدر لانه انتزع نقاط الاهلي بنفسه من جدة ..

و #الاتحاد لم تخدره أسطوانة زيادة فرق الدوري و حسم مصيره بنفسه ..

كبيرا الكرة السعودية قدما نهاية أسبوع سعيدة لعشاقهما .. فهل يستمران على ذات المنوال حتى نهاية الدوري ..؟

توقعكم ..؟! — بدر السعيّد (@BADER_AL_SAEED) April 13, 2019

وأشار الإعلامي عبدالرحمن أباعود: ”الدوري لم يحسم لأحد.. أسوأ خصم هو ”التخدير“ والانخداع بلحظة فرح.. وبهذا الخصم سيخسر الهلال صدارته إن عاش على أعقابها.. فالعبرة بالنهاية وليس بجولة.. زوران إن لم يضع الدوري كأولوية سيضيع فرصةً أعادها الله له من بعد خسارة.. أيضًا هناك عمل إداري مهم في تهيئة اللاعبين لذلك“.

الدوري لم يحسم لأحد ..

أسوء خصم هو "التخدير" والإنخداع بلحظة فرح ..

وبهذا الخصم سيخسر #الهلال صدارته إن عاش على أعقابها .. فالعبرة بالنهاية وليس بجولة ..

زوران إن لم يضع الدوري كأولوية سيضيع فرصةً أعادها الله له من بعد خسارة .. ايضًا هناك عمل إداري مهم في تهيئة اللاعبين لذلك .. — عبدالرحمن أباعود (@A_Abaoud) April 13, 2019

وأشار مغرد آخر: ”رغم فوز الهلال وخسارة النصر في هذه الجولة ورغم عودة الصدارة للهلال، إلا أن الصدارة أقرب للعودة للنصر من جديد؛ لأن مشوار الهلال صعب جدًا مع التعاون القوي ومع الاتفاق في الدمام ومع الشباب، بعكس النصر ومستوى الهلال سيئ جدًا ومهدد بفقدان الدوري إن استمر بنفس المنوال“.