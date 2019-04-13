ماذا قال فهد المولد بعد فوز الاتحاد على النصر في الدوري السعودي؟ (فيديو)

قال فهد المولد، مهاجم نادي الاتحاد السعودي، إن فوز فريقه أمام النصر جاء لتدارك الأخطاء التي أدت إلى إهدار التقدم في المباريات الماضية.

وقال المولد خلال لقاء تلفزيوني عقب اللقاء:“مبارك لجماهير الاتحاد، ومشهد الجمهور يسعدني كثيرًا، وهتافاتهم باسم الاتحاد، خذلناهم كثيرًا والحمدلله بدأنا نصحصح، وما زلنا في مناطق الخطر، والحمدلله حصدنا الأهم الـ3 نقاط“.

وأضاف:“لعبنا كرجال، وتداركنا الأمور، وسعيد لأننا استطعنا العودة بالنتيجة رغم إهدارنا التقدم، وروح الاتحاد حضرت وهذا سبب الفوز“.

وأشاد المولد بجماهير الفريق التي استمرت بتشجيعها للاعبين بعد نهاية اللقاء، وقال:“لم ترجع جماهيرنا خائبة الأمل، والكثيرون قللوا من قدرات لاعبي الفريق، ولكنهم الآن شاهدوا قوتنا وأداءنا“.

لاعب الاتحاد فهد المولد: رد اللاعبين كان قاسياً على من قلل من قدراتهم #النصر_الاتحاد #دوري_بلس pic.twitter.com/yfV2XUbIKc — دوري بلس (@dawriplusksa) April 13, 2019

وتابع:“أشكر اللاعبين الذين كانوا رجالًا في الملعب، وكما قلت في السابق: متى حضرت الروح لا يمكن لأحد أن يوقف الاتحاد“.

واعترف المولد بأن اللاعبين ارتبكوا قليلًا بين الشوطين خوفًا من الهزيمة، لا سيما مثلما حدث في السابق، وأكد:“أهدرنا العديد من الفرص السهلة التي كان بإمكانها إنهاء المباراة في وقت أقل، ولكننا في النهاية حققنا فوزًا مشرفًا، مشيدًا بزميله بريوفيتش الذي أحرز الهدفين الأول والثاني.

وقطع الاتحاد خطوة كبيرة نحو البقاء في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم بعد الفوز 3-2 على النصر، لكن غريمه الهلال سيحتفل بهذه النتيجة بعدما انتزع القمة قبل 3 جولات من النهاية، اليوم السبت.

وتجمد رصيد النصر عند 61 نقطة من 27 مباراة في المركز الثاني وبفارق نقطتين عن الهلال المتصدر، بينما خرج الاتحاد من منطقة الهبوط وبات في المركز 12 برصيد 28 نقطة.

وسيلعب النصر في الجولات الثلاث المقبلة مع الفتح، والحزم، والباطن، بينما سيخوض الهلال مواجهاته أمام التعاون، والاتفاق، والشباب.