الأهلي والهلال وليغانيس ضد ريال مدريد.. مواعيد أبرز مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

يقام اليوم الاثنين إياب قبل نهائي كأس زايد للأندية العربية الأبطال بين الأهلي والهلال السعوديين، بينما سيلعب ريال مدريد وآرسنال في الدوريين الإسباني والإنجليزي.

وفيما يأتي مواعيد أبرز مباريات اليوم الاثنين الـ 15 من أبريل/ نيسان، والقنوات الناقلة لها، مع ملاحظة أن جميع المواعيد المذكورة هي بتوقيتي مكة المكرمة، والقاهرة:

إياب قبل نهائي كأس زايد:

الأهلي السعودي VS الهلال السعودي، الساعة الـ20:45 بتوقيت مكة المكرمة، الـ19:45 بتوقيت القاهرة على قناة أبوظبي الرياضية 1.

الدوري الإنجليزي:

واتفورد VS آرسنال، الساعة الـ22:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ21:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 2.

الدوري الإسباني:

ليغانيس VS ريال مدريد، الساعة الـ22:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ21:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 3.

الدوري الإيطالي:

أتلانتا VS إمبولي، الساعة الـ21:30 بتوقيت مكة المكرمة، الـ20:30 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 4.

الدوري المصري:

مصر للمقاصة VS بتروجت، الساعة الـ18:30 بتوقيت مكة المكرمة، الـ17:30 بتوقيت القاهرة على قناتي النيل الرياضية وOn Sport HD.

إنبي VS الجونة، الساعة الـ21:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ20:00 بتوقيت القاهرة على قناتي النيل الرياضية وOn Sport HD.

كأس الاتحاد الآسيوي:

الاتحاد السوري VS الجزيرة الأردني، الساعة الـ18:30 بتوقيت مكة المكرمة، الـ17:30 بتوقيت القاهرة على قناتي beIN SPORTS HD 2 والكأس 6 HD.

الكويت الكويتي VS النجمة البحريني، الساعة الـ18:50 بتوقيت مكة المكرمة، الـ17:50 بتوقيت القاهرة على قناتي beIN SPORTS HD 1 والكأس 3 HD.