أخبار الهلال والأهلي والنصر والاتحاد والأندية السعودية

لا تزال خسارة النصر أمام الاتحاد تلقي بظلالها على الدوري السعودي حيث منحت الصدارة للهلال قبل ثلاث جولات على النهاية.

إذ طالب ماجد عبد الله أسطورة العالم لاعبي النصري بمراجعة الحسابات بعد الخسارة وانتقد النيجيري أحمد موسى مهاجم الفريق واتهمه بتراجع أدائه خلال النصف الثاني من الدوري.

وفي المقابل يبدو أن الاتحاد سيتعرض لهزة عقب الانتصار على النصر حيث سيغيب عنه كريم الأحمدي وفهد المولد وجوناس وسانوغو أمام الاتفاق الجولة المقبلة يوم الخميس القادم.

من ناحية أخرى، سيلتقي الهلال والأهلي مجددا يوم الاثنين لكن في إياب قبل نهائي بطولة كأس زايد للأندية للأبطال، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في مدينة جدة، في مباراة مهمة للفريقين لبلوغ المباراة الختامية للبطولة والتي ستقام يوم الخميس القادم بمدينة العين الإماراتية على استاد هزاع بن زايد.

وانتصر الهلال بهدف دون رد على الأهلي في لقاء الذهاب على استاد جامعة الملك سعود في العاصمة السعودية الرياض، حيث سجل هدف الفريق الهلالي لاعبه جوناثان سوريانو.

وفاز الهلال أيضا في جدة يوم الجمعة الماضي بالنتيجة ذاتها في الدوري المحلي ليستعيد الصدارة بعد خسارة النصر على أرضه أمام الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وسيسعى كلا الفريقين إلى تحقيق نتيجة إيجابية تسهم في وصوله إلى النهائي العربي المرتقب، ففريق الهلال يسعى لتأكيد تفوقه بتحقيق فوز آخر أو الخروج بالتعادل، بينما يسعى فريق الأهلي إلى الانتصار على ضيفه وتعويض خسارته الأخيرة في الدوري بهدف نظيف في جدة أيضا.

وتأهل النجم الساحلي التونسي إلى النهائي إثر فوزه على فريق المريخ السوداني في مجموع المباراتين بهدف لاعبه مرتضى بن وناس في مباراة الذهاب بتونس قبل أن يحسم التعادل السلبي مباراة العودة.

وسيغيب عن الهلال لاعب وسطه البيروفي أندريه كاريو بسبب شعوره ببعض الآلام في الركبة بينما بات المدافع الإسباني ألبرتو بوتيا جاهزا للمباراة.

مواجهة ثانية خلال أيام

ووصف الكرواتي زوران ماميتش المدير الفني للهلال المباراة بـ ”الشوط الثاني“ لفريقه بعد مباراة الذهاب، قائلا في مؤتمر صحفي: ”استثمرنا مجهود كبير في البطولة، وعلينا أن ننهيها بأفضل الطرق، وسنحاول أن نقدم كل شيء لنتأهل، والمباراة لن تكون سهلة“، مبيناً ”الضغوطات كبيرة علينا في عدد المباريات، والآن ليس من المناسب الحديث عن جدولة المباريات، ويجب أن نركز على الجانب الذهني بشكل قوي“.

وأضاف مدرب فريق الهلال: ”البطولة العربية مختلفة، وهي تحدٍ مختلف وسنسعى في المواجهة لتحقيق الهدف وكل التركيز منصب نحوها، فأعضاء ولاعبي الفريق جميعهم متواجدين معنا وكلنا يداً بيد، ولن ننتصر إلا حينما تكون روح الفريق الواحد متواجدة والشعور بتكاتف الجميع وليس الشعور بالإرهاق“.

في المقابل قال الأوروغواياني خورخي فوساتي المدير الفني للأهلي: ”نشعر بأن فريقنا في أفضل حالاته ومتفائلون بالفوز، لأن لدينا ثقة كبيرة في اللاعبين ونحترم إمكانات المنافس.

”عمر السومة ودجانيني لديهما مشاكل بدنية وإصابات مختلفة ومن الصعب أن يعودا من الإصابة مباشرةً بذات المستوى السابق، ومن أجل ذلك لدي ثقة كاملة في جميع لاعبي فريقي“.