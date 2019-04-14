ماذا قال ماميتش وفوساتي قبل مباراة الهلال والأهلي في إياب نصف نهائي كأس زايد؟

أوضح المدرب الكرواتي زوران ماميتش، المدير الفني لنادي الهلال السعودي، أن عودة الزعيم لصدارة ترتيب الدوري السعودي، تمنح لاعبيه دافعًا معنويًا كبيرًا، قبل مواجهة الأهلي، في إياب نصف نهائي كأس زايد للأندية الأبطال، غدًا الإثنين.

وأوضح ماميتش:“البطولة أقيمت على فترة طويلة، وكلفتنا الكثير من الوقت والجهد، لذلك نسعى إلى التأهل للمباراة النهائية لننهيها بأفضل ما يمكن“.

وتابع:“عندما يشارك الهلال في أي بطولة يبحث عن التتويج بلقبها أيًا كان مسماها“.

وحقق الهلال فوزًا صعبًا على الأهلي في مباراة الذهاب، قبل أن يحل الزعيم ضيفًا على الراقي.

من جهته كشف المدرب الأوروغواياني، خورخي فوساتي، المدير الفني للأهلي، جاهزية فريقه لمواجهة الهلال، على ملعب ”الجوهرة المشعة“.

وقال فوساتي:“جاهزون لمواجهة الهلال، ونشعر أن فريقنا في أفضل حالاته، ومتفائلون بتحقيق بطاقة التأهل للمباراة النهائية لكأس زايد للأندية الأبطال“.

ويتواجه الهلال والأهلي للمرة الرابعة في الموسم الحالي، إذ فاز الهلال 4/3 في الدوري السعودي في ديسمبر الماضي، قبل أن يفوز الهلال مجددًا 1/0 في نصف ذهاب نهائي كأس زايد الشهر الماضي، و1/0 أيضًا في الدوري السعودي قبل أيام.

وأضاف فوساتي:“نحترم الإمكانيات الفنية والعناصر التي يمتلكها المنافس، لكننا واثقون تمامًا بقدرة لاعبينا على تحقيق المطلوب منهم“.

وختم:“أتمنى أن تكون مباراة يوم غدٍ طبيعية، وأن يحقق الانتصار من يستحقه، وأن يقتصر النقاش بعد المباراة على كرة القدم“.

وتحدث المهاجم البرازيلي كارلوس إدواردو، نجم نادي الهلال عن المواجهة وقال:“سنلعب مباراة صعبة يوم غدٍ، بعد أن حققنا نتيجة إيجابية في الذهاب“.

وأردف:“سنبذل كل ما في وسعنا لتحقيق اللقب، وأُجيد اللعب في مركزي الوسط المتقدم والوسط المتأخر، وجاهز ورهن إشارة المدرب“.

ويلتقي المتأهل من مباراة الهلال والأهلي مع النجم الساحلي، يوم الخميس المقبل، في المباراة النهائية.