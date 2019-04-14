ماذا قال ماجد عبدالله عن مباراة النصر ضد الاتحاد ومستوى أحمد موسى؟ (فيديو)

انتقد ماجد عبدالله، نجم نادي النصر السعودي السابق، النيجيري أحمد موسى، بعد أدائه الباهت في المباريات الأخيرة مع الفريق، في ظل خسارة ”العالمي“ أمام الاتحاد، أمس السبت، في الدوري السعودي وتركه صدارة ترتيب الدوري للهلال.

وقال عبدالله في تصريحات تلفزيونية: ”المناطق الدافئة في الدوري ما عليها خوف الصراع حاليًا على الهبوط اللي فيه أحد والذي هبط فعليا، لكن الباقيين من المركز العاشر بها صراع وحماس، أمام المركز الأول والثاني أصبح محفوظًا للهلال أو النصر“.

وتابع: ”لا أحد يخدم أحد، الاتحاد أمس خدم نفسه بالانتصار ولم يفكر في غيره والاتحاد فريق لا يقبل الخسارة“.

ماجد عبدالله لـ #الوقت_الأصلي :#النصر و #الهلال منذ بداية الدوري والتنافس بينهما وصراع الهبوط مثير وحماسي بين الأندية في آخر الترتيب ..#دوري_كأس_الأمير_محمد_بن_سلمان #SBC pic.twitter.com/5M0sEW71Ty — برنامج الوقت الأصلي (@Alwaqt_alasly) April 13, 2019

وعن رأيه في اللاعب النيجيري أحمد موسى، أشار:إلى أن ”موسى في كأس العالم تألق، وفي بداية الدوري لعب بشكل جيد نوعًا ما، لكن ما يقدمه اللاعب الآن لا يوازي قيمة عقده، كان بعيدًا عن أدائه يمكن 4 أو 5 تسديدات، لا أدري ما حدث له هل هو أحمد موسى ولا تغير بلاعب آخر شبيه له لما ذهب مؤخرًا لمعسكر منتخب بلاده“.

ماجد عبدالله لـ #الوقت_الأصلي :

أحمد موسى في المونديال تألق وفي بداية الدوري لعب بشكل جيد نوعاً ما لكن ما يقدمه اللاعب الآن لا يوازي قيمة عقده ..#النصر #SBC#دوري_كأس_الأمير_محمد_بن_سلمان pic.twitter.com/dWQuEi7SRT — برنامج الوقت الأصلي (@Alwaqt_alasly) April 13, 2019

وعن تقييمه لمهاجم النصر عبدالرزاق حمدالله، شدد: ”حمدالله يستحق جائزة أفضل لاعب في الجولة الماضية ولا يهمني الرقم يهمني أن يتحصل على الهداف، حمدالله لو يضيع كرتين تجده يحاول أكثر ويتواجد في الـ 18 دائماً وهذا أمر جميل للمهاجم، وأنا ضد التشبيه بأي مهاجم فكل مهاجم له شخصيته وسابقاً كان بعض المهاجمين يهربون من ارتداء الرقم 9 والرقم في الحقيقة لا يلعب ولا يساعد اللاعب“.

ماجد عبدالله لـ #الوقت_الأصلي :

أنا ضد التشبيه بأي مهاجم فلكل مهاجم له شخصيته وسابقاً كان بعض المهاجمين يهربون من ارتداء الرقم 9 والرقم في الحقيقة لا يلعب ولا يساعد اللاعب ..#النصر_الاتحاد #SBC#دوري_كأس_الأمير_محمد_بن_سلمان pic.twitter.com/ZZhuJXRgPd — برنامج الوقت الأصلي (@Alwaqt_alasly) April 13, 2019

ماجد عبدالله لـ #الوقت_الأصلي :

لا أحد يخدم أحد #الاتحاد اليوم خدم نفسه بالانتصار ولم يفكر في غيره والاتحاد فريق لا يقبل الخسارة ..#النصر_الاتحاد #SBC#دوري_كأس_الأمير_محمد_بن_سلمان pic.twitter.com/NSX3W3GgEh — برنامج الوقت الأصلي (@Alwaqt_alasly) April 13, 2019

وقطع الاتحاد خطوة كبيرة نحو البقاء في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم بعد الفوز 3-2 على النصر لكن غريمه الهلال سيحتفل بهذه النتيجة بعدما انتزع القمة قبل ثلاث جولات من النهاية، يوم السبت.

وتجمد رصيد النصر عند 61 نقطة من 27 مباراة في المركز الثاني وبفارق نقطتين عن الهلال المتصدر بينما خرج الاتحاد من منطقة الهبوط وبات في المركز 12 برصيد 28 نقطة.

وسيلعب النصر في الجولات الثلاث المقبلة مع الفتح والحزم والباطن، بينما سيخوض الهلال مواجهاته أمام التعاون والاتفاق والشباب.