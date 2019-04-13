موجز أخبار النصر والاتحاد والهلال والأندية السعودية

ضرب نادي الاتحاد عدة عصافير بحجر واحد بفوزه المثير على النصر في قمة المرحلة 27 للدوري السعودي، أبرزها إهداء الصدارة للهلال بفارق نقطتين عن جاره النصر.

وقطع الاتحاد خطوة كبيرة نحو البقاء في المسابقة بعد الفوز المثير بثلاثة أهداف مقابل هدفين على النصر المتصدر السابق.

وأحرز الصربي ألكسندر بريوفيتش، هداف باوك اليوناني السابق، هدفين متتاليين للاتحاد، لكن عبد المغربي الرزاق حمد الله قلص الفارق للنصر، ثم أدرك التعادل بعد 5 دقائق من ركلة جزاء احتسبت بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد ليعزز انفراده بصدارة الهدافين برصيد 27 هدفًا.

وبات حمد الله أفضل مهاجم أجنبي في تاريخ الدوري السعودي بعدما حطم رقم السوري عمر السومة مهاجم الأهلي موسم 2015/2016 حينما سجل هدف لكل 72.3 دقيقة لعب، أما المهاجم المغربي فقد سجل هدف لكل 68 دقيقة هذا الموسم.

وكان فهد المولد، نجم المباراة، حينما سجل هدف الانتصار للاتحاد في الدقيقة 88 لينقلب شكل المنافسة على اللقب، ويحرم النصر من استعادة الصدارة بعد فوز الهلال هدف نظيف في قمة أخرى على الأهلي يوم الجمعة.

وتجمد رصيد النصر عند 61 نقطة من 27 مباراة في المركز الثاني وبفارق نقطتين عن الهلال المتصدر، بينما خرج الاتحاد من منطقة الهبوط، وبات في المركز 12 برصيد 28 نقطة قبل 3 جولات على نهاية المسابقة.

وسيلعب النصر في الجولات الثلاث المقبلة مع الفتح، والحزم، والباطن، بينما سيخوض الهلال مواجهاته أمام التعاون، والاتفاق، والشباب.

واحتفظ النصر بالصدارة لمدة 16 يومًا فقط، حيث اعتلى القمة بعد فوزه على الهلال في الديربي بثلاثة أهداف مقابل هدفين وفقدها على خسارته بالنتيجة ذاتها لكن أمام ”العميد“.

وعلى الفور أعلن لؤي الناظر، رئيس نادي الاتحاد، حصول كل لاعب من الفريق على 50 ألف ريال بعد الانتصار على النصر.

وفي المقابل، رفض البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للنصر، الاستسلام وأكد أنه لا يزال أمام فريقه ثلاث مباريات نهائية لحسم اللقب.

وقال فيتوريا عقب المباراة:“عانينا كثيرًا بعد تسجيل فهد المولد للهدف الثالث، لكنني بطبعي متفائل، ولدينا 3 نهائيات، وسنرى ما سيحدث في النهاية“.

ومن ناحية أخرى، بدأ الإسباني جوناثان سوريانو مهاجم الهلال برنامجه التأهيلي في صربيا بعد أن أوضحت الفحوص الطبية التي أجراها حاجته لبرنامج تأهيلي يمتد حتى، يوم الاثنين المقبل، على أن ينضم للتدريبات الجماعية بعد مواجهة الأهلي المقبلة.

وسيغيب سوريانو عن المباراة المرتقبة بين الأهلي والهلال، يوم الاثنين، ضمن إياب قبل نهائي كأس زايد للأندية العربية الأبطال.