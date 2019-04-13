مباراة النصر والاتحاد.. سعود آل السويلم يغادر الملعب بعد الهدف الثاني لـ“العميد“ (فيديو)

التقطت عدسات القناة الناقلة لمباراة الاتحاد والنصر، مساء اليوم السبت، في الدوري السعودي، على ملعب الملك فهد، مغادرة سعود آل سويلم، رئيس ”العالمي“، بعد تسجيل ”النمور“ الهدف الثاني مع نهاية أحداث الشوط الأول.

ويتقدم الاتحاد بهدفين دون رد على النصر سجلهما أليكساندر بريجوفيتش.

وتغلب الهلال على الأهلي بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، على ملعب ”الجوهرة“، ضمن منافسات الجولة نفسها، ليرفع رصيده من النقاط إلى 63 نقطة في صدارة الدوري السعودي، بينما تراجع النصر إلى المركز الثاني برصيد 61 نقطة.

ويقبع الاتحاد في المركز 14 بـ25 نقطة، وإذا ما نجح بحصد نقاط المباراة كاملة، فإنه سيقفز نحو المركز الثاني عشر متجاوزًا منطقة الخطر، وتاركًا خلفه (الفيحاء، القادسية، الباطن، أحد).

وهبط أحد رسميًا إلى دوري الدرجة الأولى بعد خسارته، أمس، من الفيحاء 3-1 .

وينص نظام الدوري السعودي على هبوط أصحاب المراكز الأخيرة (16, 15, 14,) بشكل مباشر إلى دوري الدرجة الأولى، في حين يخوض صاحب المركز 13 مباراتي الملحق مع صاحب المركز الرابع من دوري الدرجة الأولى.

ويملك الفيحاء 28 نقطة من 27 مباراة، مقابل 25 نقطة للاتحاد في المركز 14 من 26 مباراة.

وتجدر الإشارة إلى أن مباراة الدور الأول بين الاتحاد والنصر انتهت بفوز النصر 2-1.