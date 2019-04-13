أهداف مباراة النصر والاتحاد.. 3-2 لـ“النمور“ (فيديو)

سجل بريجوفيتش الهدف الأول لفريق الاتحاد في شباك نظيره النصر، في المواجهة التي تجمعهما، مساء السبت، على ملعب الملك فهد الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ27 من عمر مسابقة الدوري السعودي.

⚽️ الهدف الأول لنادي الاتحاد سجله اللاعب أليكساندر بريجوفيتش في الدقيقة 32

النصر 0 : 1 الاتحاد#النصر_الاتحاد

⁧#دوري_كاس_الامير_محمد_بن_سلمان

???? شاهد اللقاء⁩ عبر قنوات وتطبيق ⁧#دوري_بلس⁩https://t.co/1xiuNtJn76 pic.twitter.com/rgimXB6ebo — دوري بلس (@dawriplusksa) April 13, 2019

الهدف الثاني لنادي الاتحاد سجله اللاعب أليكساندر بريجوفيتش في الدقيقة 43.

⚽️ الهدف الثاني لنادي الاتحاد سجله اللاعب أليكساندر بريجوفيتش في الدقيقة 43

النصر 0 : 2 الاتحاد#النصر_الاتحاد

⁧#دوري_كاس_الامير_محمد_بن_سلمان

???? شاهد اللقاء⁩ عبر قنوات وتطبيق ⁧#دوري_بلس⁩https://t.co/1xiuNtJn76 pic.twitter.com/RdWRYmsglY — دوري بلس (@dawriplusksa) April 13, 2019

الهدف الأول لنادي النصر سجله اللاعب عبدالرزاق حمد الله في الدقيقة 69.

⚽️ الهدف الاول لنادي النصر سجله اللاعب عبدالرزاق حمد الله في الدقيقة 69

النصر 1 : 2 الاتحاد#النصر_الاتحاد

⁧#دوري_كاس_الامير_محمد_بن_سلمان

???? شاهد اللقاء⁩ عبر قنوات وتطبيق ⁧#دوري_بلس⁩https://t.co/1xiuNtJn76 pic.twitter.com/btiQAJ82vu — دوري بلس (@dawriplusksa) April 13, 2019

الهدف الثاني لنادي النصر سجله اللاعب عبدالرزاق حمد الله في الدقيقة 74.

⚽️ الهدف الثاني لنادي النصر سجله اللاعب عبدالرزاق حمد الله في الدقيقة 74

النصر 2 : 2 الاتحاد#النصر_الاتحاد

⁧#دوري_كاس_الامير_محمد_بن_سلمان

???? شاهد اللقاء⁩ عبر قنوات وتطبيق ⁧#دوري_بلس⁩https://t.co/1xiuNtJn76 pic.twitter.com/0zM7OiOhGT — دوري بلس (@dawriplusksa) April 13, 2019

الهدف الثالث لنادي الاتحاد سجله اللاعب فهد المولد في الدقيقة 88.

⚽️ الهدف الثالث لنادي الاتحاد سجله اللاعب فهد المولد في الدقيقة 88

النصر 2 : 3 الاتحاد#النصر_الاتحاد

⁧#دوري_كاس_الامير_محمد_بن_سلمان

???? شاهد اللقاء⁩ عبر قنوات وتطبيق ⁧#دوري_بلس⁩https://t.co/1xiuNtJn76 pic.twitter.com/wZ4mKRpUTI — دوري بلس (@dawriplusksa) April 13, 2019

وتغلب الهلال على الأهلي بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما، مساء أمس، على ملعب ”الجوهرة“، ضمن منافسات الجولة ذاتها، ليرفع رصيده من النقاط إلى 63 نقطة في صدارة الدوري السعودي، بينما تراجع النصر للمركز الثاني برصيد 61 نقطة.

ويقبع الاتحاد في المركز 14 بـ25 نقطة، وإذا ما نجح بحصد نقاط المباراة كاملة فإنه سيقفز نحو المركز الثاني عشر متجاوزًا منطقة الخطر، وتاركًا خلفه (الفيحاء، القادسية، الباطن، أحد).

وهبط أحد رسميًا إلى دوري الدرجة الأولى بعد خسارته، أمس، من الفيحاء 3-1 .

وينص نظام الدوري السعودي على هبوط أصحاب المراكز الأخيرة (16, 15, 14,) بشكل مباشر إلى دوري الدرجة الأولى، فيما يخوض صاحب المركز 13 مباراتي الملحق مع صاحب المركز الرابع من دوري الدرجة الأولى.

ويملك الفيحاء 28 نقطة من 27 مباراة، مقابل 25 نقطة للاتحاد في المركز 14 من 26 مباراة.

وتجدر الإشارة إلى أن مباراة الدور الأول بين الاتحاد والنصر انتهت بفوز النصر 2-1.