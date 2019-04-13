”تيفو“ مبهر وأجواء رائعة قبل انطلاق مباراة النصر والاتحاد في الدوري السعودي (فيديو)

قام جمهور نادي النصر السعودي بعمل ”تيفو“ رائع للشد من أزر اللاعبين لاستعاد الصدارة والفوز على الاتحاد في المباراة التي تجمعهما، مساء السبت، على ملعب الملك فهد الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ27 من عمر مسابقة الدوري السعودي.

وأشعلت الجماهير الشماريخ في الملعب، مما أظهر المدرجات بشكل رائع، وحرص سعود آل السويلم، رئيس النصر، على التواجد في المدرجات لتشجيع اللاعبين.

وتغلب الهلال على الأهلي بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما، مساء أمس، على ملعب ”الجوهرة“، ضمن منافسات الجولة ذاتها، ليرفع رصيده من النقاط إلى 63 نقطة في صدارة الدوري السعودي، بينما تراجع النصر للمركز الثانى برصيد 61 نقطة.

ويقبع الاتحاد في المركز 14 بـ25 نقطة، وإذا ما نجح بحصد نقاط المباراة كاملة فإنه سيقفز نحو المركز الثاني عشر متجاوزًا منطقة الخطر، وتاركًا خلفه (الفيحاء، القادسية، الباطن، أحد).

فيديو : تيفو #النصر الخورافي كامل الان و قبل انطلاقة كلاسيكو #النصر_الاتحاد عالمي يا عالمي ???????? pic.twitter.com/UPFBEleiaM — علي العنزي (@Ali_alabdallh) April 13, 2019

وهبط أُحد رسميًا إلى دوري الدرجة الأولى بعد خسارته، أمس، من الفيحاء 3-1 .

وينص نظام الدوري السعودي على هبوط أصحاب المراكز الأخيرة (16, 15, 14,) بشكل مباشر إلى دوري الدرجة الأولى، فيما يخوض صاحب المركز 13 مباراتي الملحق مع صاحب المركز الرابع من دوري الدرجة الأولى.

ويملك الفيحاء 28 نقطة من 27 مباراة، مقابل 25 نقطة للاتحاد في المركز 14 من 26 مباراة.

وتجدر الإشارة إلى أن مباراة الدور الأول بين الاتحاد والنصر انتهت بفوز النصر 2-1.