مباراة النصر ضد الاتحاد.. أمن ملعب الملك فهد يمنع دخول أي مشجع يحمل قميص نادي الهلال (فيديو)

منعت إدارة ملعب الملك فهد، الذي يستضيف مباراة الاتحاد ضد النصر، مساء اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الـ27 من مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، المشجعين الذين يرتدون قميص نادي الهلال.

ونشرت صحيفة ”الرياضية“ فيديو لأحد مشجعي نادي الاتحاد وهو يرتدي قميص الهلال واقفًا خارج الاستاد ومنع الأمن دخوله، مشددًا على أن الأمن رافض لدخوله إلا بتغييره القميص الذي يرتديه.

وتاريخيًا تواجه الفريقان 7 مرات خلال الأعوام العشرة الماضية على درة الملاعب، ملعب الملك فهد، فيما تفوق النصر على صعيد النتائج الكبيرة.

وخلال هذه المواجهات فاز الاتحاد في 3، فيما حقق النصر الفوز في مباراتين، وحضر التعادل في مثلهما.

آخر المباريات التي جمعت الفريقين على نفس الملعب انتهت بنتيجة التعادل الإيجابي 1\1 في موسم 2016ـ2017.

منع أي مُشجع يرتدي لباس او شال نادي #الهلال ، ووضعها في المكان المناسب . pic.twitter.com/mKabFXcgqX — المستديرة النصراوية (@AlmostdearNassr) April 13, 2019

ولم ينجح النصر في زيارة شباك الاتحاد في كل المواجهات التي خسرها، وآخرها توّج الاتحاد بلقب كأس ولي العهد موسم 2017.

ويسعى النصر لهزيمة الاتحاد يوم السبت على ستاد الملك فهد الدولي في الرياض، ليواصل الابتعاد بالصدارة عن الهلال، الذي يبعد عنه بفارق نقطة واحدة، حيث سيواجه الأهلي يوم الجمعة في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.