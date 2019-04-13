كل ما تريد معرفته عن مباراة الاتحاد والنصر في الدوري السعودي

تتجه الأنظار مساء السبت إلى ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض؛ لمتابعة المباراة المرتقبة بين النصر وضيفه الاتحاد، في واحدة من المواجهات المنتظرة بالجولة الـ27 للدوري السعودي.

ويبدو الموقف معقدًا في سباق الصدارة بين الهلال الذي اعتلى القمة بفوزه على الأهلي، أمس الجمعة، والنصر الباحث عن استعادة الصدارة، وأيضًا الاتحاد الباحث عن تأمين موقفه في صراع البقاء بجدول الترتيب والابتعاد عن شبح الهبوط.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مباراة النصر والاتحاد في الدوري السعودي:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب الملك فهد الساعة 18:50 بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وتنقل مباراة النصر والاتحاد عبر قناة ksa sports 1، بصوت المعلق فارس عوض ودوري بلس 1 بصوت المعلق جعفر الصليح.

ترتيب الفريقين

يحتل النصر المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 61 نقطة، وحقق الفريق 19 انتصارًا في 26 مباراة، ويمر بحالة فنية رائعة مع مدربه البرتغالي روي فيتوريا، وفاز في آخر 8 مباريات بالدوري وسجل 57 هدفًا واستقبل 23 هدفًا.

ويحتل الاتحاد المركز الرابع عشر برصيد 25 نقطة بقيادة مدربه التشيلي لويس سييرا، الذي قاد الفريق لانتفاضة فنية وتحسنت النتائج معه، ولكن تبقى الخطوة الأهم وهي النجاة من كارثة الهبوط للتحضير للموسم الجديد، وسجل الاتحاد 33 هدفًا واستقبل 40 هدفًا.

وانتهت آخر مباراة بين الفريقين بفوز النصر في ملعب الجوهرة المشعة بالدوري بنتيجة 2/1، في ديسمبر الماضي، وتغلب النصر في آخر 3 مباريات ضد الاتحاد الذي حقق آخر انتصار على النصر يوم 10 مارس 2017، في نهائي كأس ولي العهد بهدف المصري محمود عبدالمنعم ”كهربا“.

صدارة النصر

لا يفكر النصر سوى في هدف واحد وهو تحقيق الفوز لاستعادة الصدارة من الهلال، خاصة مع اقتراب منافسات الدوري السعودي من الوصول إلى خط النهاية، وهو ما يدركه جيدًا المدرب البرتغالي روي فيتوريا الذي حقق طفرة فنية رائعة في صفوف الفريق وإدارة النادي أيضًا التي وعدت بمكافآت خاصة لحسم الفوز على الاتحاد.

ويضع النصر رهانه على هداف الدوري النجم المغربي عبدالرازق حمدالله صاحب الـ25 هدفًا، وخاصة بعد حصول اللاعب على راحة في مباراة دوري أبطال آسيا أمام الزوراء العراقي.

وتبدو فرص لحاق المدافع عمر هوساوي باللقاء صعبة بعض الشيء، لكن النصر يملك تشكيلة متكاملة من النجوم ويعتمد فيتوريا على الأرجح على طريقته 4-2-3-1 بوجود الحارس الأسترالي براد جونز وأمامه الرباعي البرازيلي مايكون بيريرا وعبدالله مادو وسلطان الغنام وعبدالرحمن العبيد في خط الدفاع.

ويعتمد فيتوريا على ثنائي الارتكاز البرازيلي بيتروس ماثيوس وعبدالله الخيبري وأمامهما مواطنه جوليانو والمغربي نورالدين إمرابط والنيجيري أحمد موسى مع القناص عبدالرازق حمدالله في خط الهجوم.

كفاح الاتحاد

يتسلح الاتحاد بحماس لاعبيه والروح القتالية من أجل تحقيق الفوز على حساب النصر والابتعاد خطوة في سباق البقاء بجدول الترتيب.

ويعاني الاتحاد غيابات مؤثرة على رأسها عبدالرحمن الغامدي ومنصور الحربي وجمال باجندوح وسعود عبدالحميد وغاري رودريغيز، وهو ما يزيد صعوبة مهمة المدرب سييرا.

يعتمد سييرا على طريقة 4-2-3-1 بوجود الحارس فواز القرني وأمامه الرباعي المغربي مانويل دا كوستا وأحمد عسيري وزياد الصحفي وياسين برناوي للدفاع، والمغربي كريم الأحمدي والإيفواري سيكو سانوجو والتشيلي كارلوس فيلانويفا وفهد المولد والبرازيلي رومارينهو للوسط، مع المهاجم الصربي ألكسندر بيرجوفيتش.

ويرى عمرو أنور المدرب المصري الأسبق لفريق الاتحاد السعودي في حديثه لشبكة ”إرم نيوز“ عن المباراة، أن مثل هذه المباريات بين الفِرق صاحبة الجماهيرية والتاريخ تكون خارج التوقعات رغم كل الظروف الصعبة التي تحاصر الاتحاد.

وأضاف: ”نظريًا المباراة تميل لمصلحة النصر، فهو الأكثر تألقًا ويحقق الانتصارات باستمرار ولديه أوراق أكثر جاهزية، بخلاف غيابات الاتحاد، ولكن هذا لا يعني شيئًا داخل المستطيل الأخضر؛ لأن الروح القتالية والعطاء وأفكار المدربين تصنع كثيرًا من ملامح المباراة“.