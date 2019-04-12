كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي والهلال اليوم في الدوري السعودي

تتجه الأنظار إلى ملعب ”الجوهرة المشعة“ بمدينة جدة السعودية لمتابعة اللقاء المرتقب بين الأهلي وضيفه الهلال في الجولة الـ27 من الدوري السعودي.

ويبدو هذا اللقاء شرسًا بين عملاقي الكرة السعودية الأهلي والهلال خاصة في ظل الصراع المشتعل بين الهلال والنصر على لقب الدوري هذا الموسم.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة الأهلي والهلال:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة 20:45 بتوقيت المملكة العربية السعودية على ملعب ”الجوهرة المشعة“.

وتنقل المباراة عبر قناة ksa sports 1 بصوت المعلق فهد العتيبي ودوري بلس 1 بصوت المعلق عيسى الحربين.

ترتيب الفريقين

يحتل الأهلي المركز الخامس برصيد 46 نقطة من خلال 26 مباراة، وسجل الفريق 56 هدفًا واستقبل 37 هدفًا، وتلقى الفريق 8 هزائم، ودجانيني تافاريس هداف الفريق بالدوري برصيد 16 هدفًا.

ويحتل الهلال المركز الثاني برصيد 60 نقطة وحصد الفريق 18 انتصارًا وحقق 6 تعادلات وخسر مرتين، وسجل الفريق 61 هدفًا واستقبل 29 هدفًا ويعد الفرنسي بوفاتيمبي غوميز هداف الهلال برصيد 19 هدفًا.

وكانت آخر مباراة بين الفريقين قد انتهى بفوز الهلال بهدف البيروفي آندريه كاريلو في ذهاب نصف نهائي كأس زايد، وفاز الهلال بنتيجة 4/3 في لقاء الدور الأول للدوري.

ويلعب الفريقان يوم 15 أبريل الجاري بعد 72 ساعة في إياب نصف نهائي كأس زايد.

الأهلي وتصحيح الأوضاع

يبحث فريق الأهلي عن تصحيح الأوضاع بالدوري وتحقيق الفوز على الهلال من أجل الاقتراب مجددًا من التواجد في المربع الذهبي وإمكانية خطف المركز الثالث خاصة بعدما تلقى الفريق ضربة في دوري أبطال آسيا أمام بيرسبوليس الإيراني.

ويفتقد الأهلي خدمات الثنائي معتز هوساوي والمصري محمد عبدالشافي، ويعتمد المدرب الأوروغوياني خورخي فوساتي المدير الفني للأهلي على طريقة 4-2-3-1 بوجود الحارس محمد العويس وأمامه الرباعي الدفاعي والتشيلي باولو دياز والبرازيلي أديرلان سانتوس وسعيد المولد وعبد الباسط هندي بينما يراهن فوساتي على قدرات نوح الموسى وبجواره حسين المقهوي والروماني نيكولاي ستانسيو كصانع لعب وسلمان المؤشر ودجانيني تافاريس للوسط والسوري عمر السومة للهجوم.

أسلحة الهلال.. وفرصة زوران الأخيرة

يحشد الهلال أسلحته لعبور موقعة الأهلي واعتلاء الصدارة مؤقتًا قبل مواجهة النصر والاتحاد بالدوري، ويغيب عن الهلال الثلاثي عبدالله عطيف وسلمان الفرج والإسباني جوناثان سوريا.

وأكدت تقارير صحفية أن المدرب الكرواتي زوران ماميتش المدير الفني للهلال يواجه شبح الإقالة حال الخسارة أمام الأهلي خاصة بعد تراجع النتائج بشكل واضح وفقدان الصدارة.

ويعتمد الهلال على طريقة 4-4-2 بوجود الحارس العماني علي الحبسي وأمامه الرباعي الأسترالي ميلوس ديجينيك والإسباني ألبرتو بوتيا ومحمد البريك وياسر الشهراني للدفاع ومحمد كنّو والبرازيلي كارلوس إدواردو وسالم الدوسري والبيروفي آندريه كاريلو للوسط وثنائي الهجوم الإيطالي سباستيان جيوفينكو والفرنسي بوفاتيمبي غوميز.

وأكد عادل عبدالرحمن المدير الفني الأسبق لفريق الشباب السعودي لشبكة ”إرم نيوز“ أن المباراة ستكون ساخنة ومثيرة لأن صراع القمة بين الهلال والنصر يفرض أجواء الانتصار على الفريقين وهو ما يجعل أيضًا الصدام التكتيكي بين فوساتي وزوران.

وأضاف بقوله: ”هناك صراع هدافين بين السومة وتافاريس من جهة وجيوفنيكو وغوميز من جهة أخرى بجانب صراع المواهب في خط الوسط بوجود ستانسيو والمقهوي بالأهلي وإدواردو وكاريلو والدوسري بالهلال“.