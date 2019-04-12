مرشح جديد لتولي تدريب نادي الهلال السعودي

كشفت مصادر قريبة الصلة للغاية بإدارة نادي الهلال السعودي، عن أن مسؤولين في الإدارة يرغبون في تولي المدرب الروماني سيبريان بانيت مهمة الفريق فيما تبقى من مباريات في الدوري المحلي.

وبحسب تلك المصادر فإن قرار إقالة المدرب الحالي، الكرواتي زوران ماميتش من مهمة تدريب الفريق سيتم الإعلان عنه سريعًا حال تعادل أو هزيمة الفريق الليلة من الأهلي.

وسبق للمدرب الروماني سيبريان أن حقق لقب الدوري مرتين مع الفريق الأولمبي، وتمت الاستعانة به مرتين أيضًا مع الفريق الأول في الهلال.

وبحسب المصادر فإن العائق الأكبر أن سيبريان متواجد حاليًا مع فريق الباطن، وقد يرفض النادي السعودي تخليه عنه مدربه في هذا التوقيت الحرج لانتقاله للهلال.

ويحتل الهلال المركز الثاني في المسابقة برصيد 60 نقطة متأخرًا عن النصر بفارق نقطة وحيدة علمًا بأنها تتبقى 4 مباريات على انتهاء المسابقة.