محمد بن فيصل يطئمن جماهير نادي الهلال على كاريلو والاتحاد والأهلي ينافسان ناديًا إماراتيًا على عمر عبدالرحمن (فيديو)

كشفت تقارير صحفية مطلعة أن أحد أندية دبي أبدى رغبة في التعاقد مع نجم منتخب الإمارات ونادي الهلال السعودي عمر عبدالرحمن ”عموري“ إلى صفوفه في الموسم المقبل.

وبحسب ما نقلت صحيفة ”الخليج“ فإن الاهتمام باللاعب لا يقتصر على النادي الإماراتي فقط، بل أبدى مسؤولو ناديي الاتحاد والأهلي السعوديين رغبتهما أيضًا في ضم عموري في الموسم الجديد.

وكانت وسائل إعلام سعودية قد ذكرت أن الهلال اقترب من تجديد التعاقد مع اللاعب، لكن مصادر مقربة من اللاعب نفت للصحيفة الإماراتية وجود مفاوضات مع الهلال للتجديد، وأكدت أن مصير اللاعب لا يزال غامضًا، وهوية الفريق الذي سيدافع عن ألوانه في الموسم المقبل لا تزال غير واضحة، في ظل وجود أكثر من خيار معروض.

وكان عموري قد شُفي من الإصابة التي أبعدته عن الملاعب لفترة طويلة، حيث بات جاهزًا لتأدية التدريبات ومراحل الإعداد والتجهيز من أجل العودة للملاعب من جديد مع بداية الموسم المقبل.

في سياق متصل، طمأن الأمير محمد بن فيصل رئيس نادي الهلال جماهير الفريق، بشأن المحترف البيروفي أندري كاريلو، حيث صرّح أن إدارة الزعيم تمكنت من الاتفاق على إبقائه نهائياً في صفوف الفريق.

وظهر رئيس الهلال وهو يجيب على تساؤلات عدد من جماهير النادي بشأن كاريلو، بعد تداول أنباء عن تلقي اللاعب عروضًا كبيرة من أندية سعودية وخليجية، مؤكدًا أن إدارة النادي أنهت اتفاقها مع اللاعب.

وكانت تقارير صحفية قد كشفت أن ناديي النصر السعودي والدحيل القطري يرغبان في التعاقد مع اللاعب بدءًا من الموسم المقبل.

يذكر أن اللاعب يلعب في الوقت الحالي معارًا من نادي بنفيكا لمدة موسم واحد ينتهي بنهاية الموسم الحالي.