نادي النصر السعودي يرفض الإساءة لنادي الهلال في متجره (صورة)

رفضت إدارة متجر نادي النصر السعودي، اليوم الجمعة، ما حدث مؤخرًا، مؤكدة رفضها التصرفات الخاطئة التي حدثت أمس؛ مشددة على أنها ستعمل على عدم تكرارها مرة أخرى.

وقالت إدارة المتجر، في بيان: ”نفتخر بكوننا منصة لمنتجات العالمي وجمهوره لإنتاج وتوزيع منتجات تعبر عن حب هذا النادي الكبير بعيدًا عن الإسفاف والتعصب“.

وأضافت ”نرفض تمامًا التصرف الشخصي غير المقبول الذي حصل دون تخطيط أو علم المتجر، وسنعمل على عدم تكرار مثل هذه التصرفات؛ لكي لا تفسد الأجواء الاحتفالية التي يستمتع بها ”العالمي“ المتصدر وجمهوره القدير“.

وقام أحد الشخصيات الجماهيرية المعروف بميوله للنصر، وتهكم كثيرًا بصورة مبالغ فيها على الهلال وجماهيره أثناء احتفالية بسيطة في المتجر أمس.