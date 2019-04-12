موعد مباراة الهلال والأهلي اليوم في الدوري السعودي

يحل نادي الهلال ضيفًا على منافسه الأهلي، اليوم الجمعة، في قمة مباريات الجولة الـ27 من الدوري السعودي للمحترفين.

وتقام مباراة الهلال والأهلي، الساعة 20:45 بتوقيت مكة المكرمة، 19:45 بتوقيت القاهرة.

وتنقل مباراة الهلال والأهلي على قنوات KSA SPORTS HD 1 وDawri Plus HD 1 وتطبيق دوري بلس وجوي TV على الهواتف الذكية.

ويملك الهلال 60 نقطة في المركز الثاني على لائحة ترتيب الدوري السعودي، ويسعى لتحقيق الفوز وانتزاع الصدارة من النصر، الذي يلاقي الاتحاد في مباراة قمة غدًا السبت.

في حين حصد الأهلي 46 نقطة، ويحتل المركز الخامس على لائحة ترتيب الدوري السعودي.

ويلتقي الهلال والأهلي مجددًا، الإثنين، المقبل، في نصف نهائي كأس زايد للأندية الأبطال، علمًا أن مباراة الذهاب انتهت بفوز الهلال 1/0، كما أن الهلال فاز 4/3 على الأهلي، في الدور الأول من الدوري السعودي في ديسمبر الماضي، في مباراة شهدت تسجيل النجم السوري عمر السومة لاعب الأهلي 3 أهداف (هاتريك).