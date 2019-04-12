مواعيد أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الجمعة، مباريات جولة جديدة للدوري الإماراتي، بينما تستكمل الجولة 27 بالدوري السعودي بلقاء قمة بين الأهلي والهلال.

وفيما يأتي مواعيد أبرز مباريات اليوم الجمعة 12 من أبريل، والقنوات الناقلة لها، مع ملاحظة أن جميع المواعيد المذكورة هي بتوقيتي مكة المكرمة، والقاهرة:

الدوري الإنجليزي:

ليستر سيتي VS نيوكاسل يونايتد، الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 21:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 2.

الدوري الألماني:

نورنبيرغ VS شالكة، الساعة 21:30 بتوقيت مكة المكرمة، 20:30 بتوقيت القاهرة على beIN SPORTS HD 5.

الدوري الفرنسي:

نانت VS أولمبيك ليون، الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة، 20:45 بتوقيت القاهرة على beIN SPORTS HD 6.

الدوري السعودي:

التعاون VS القادسية، الساعة 19:05 بتوقيت مكة المكرمة، 18:05 بتوقيت القاهرة على قناة Ksa Sports 2.

أُحد VS الفيحاء، الساعة 19:20 بتوقيت مكة المكرمة، 18:20 بتوقيت القاهرة على قناة Ksa Sports 1.

الوحدة VS الفيصلي، الساعة 20:45 بتوقيت مكة المكرمة، 19:45 بتوقيت القاهرة على قناة Ksa Sports +1.

الأهلي VS الهلال، الساعة 20:45 بتوقيت مكة المكرمة، 19:45 بتوقيت القاهرة على قناة Ksa Sports 1.

الدوري الإماراتي:

دبا الفجيرة VS الفجيرة، الساعة 16:50 بتوقيت مكة المكرمة، 15:50 بتوقيت القاهرة على قناة أبوظبي الرياضية 3.

بني ياس VS الشارقة، الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، 16:00 بتوقيت القاهرة على قناة أبوظبي الرياضية1.

الوصل VS شباب الأهلي دبي، الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة، 18:30 بتوقيت القاهرة على قناة أبوظبي الرياضية 1.

الإمارات VS الظفرة، الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة، 18:30 بتوقيت القاهرة على قناة أبوظبي الرياضية 3.

الدوري المصري:

سموحة VS الإنتاج الحربي، الساعة 18:30 بتوقيت مكة المكرمة، 17:30 بتوقيت القاهرة على قناتي النيل للرياضة وOn Sport HD.