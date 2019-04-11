تقرير: هزيمة أخرى قد تنهي مسيرة زوران مع نادي الهلال السعودي‎

تحدثت صحيفة ”germanijak“ الكرواتية، عن الوضع الحالي لمواطنها زوران ماميتش مدرب نادي الهلال السعودي، بعد أن نقلت أنه قد يغادر منصبه الحالي كمدير فني للزعيم عقب شهرين فقط من توليه المهمة خلفًا للبرتغالي خورخي خيسوس.

ونقلت الصحيفة الكرواتية احتمالية رحيل زوران بسبب تراجع نتائج الفريق، والتي كان آخرها هزيمته أمام الاستقلال الإيراني في الجولة الثالثة من مسابقة دوري أبطال آسيا، إضافة لخسارته أمام النصر في الدوري.

وقالت الصحيفة، إن مجلس إدارة الهلال يشعر بخيبة أمل كبيرة بعد التعاقد مع المدرب؛ بسبب نتائجه التي جعلت الإدارة في مرمى الهجوم الجماهيري العنيف.

وتحدثت الصحيفة عن أن هزيمة أخرى للفريق ستكون بمثابة النهاية للعلاقة بين النادي والمدرب الذي كان حديث وسائل الإعلام العالمية، بعد تأهله للدور النهائي في مسابقة كأس العالم للأندية أمام ريال مدريد وقتها.