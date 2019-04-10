هل قررت إدارة نادي الهلال السعودي إقالة المدرب الكرواتي زوران ماميتش؟

كشفت تقارير صحفية على أن إدارة الهلال السعودي دعت إلى اجتماع شرفي عاجل بمقر النادي بعد نهاية تدريبات الفريق، مساء الثلاثاء، لمناقشة الأمور الفنية وتراجع المستويات للفريق.

وأشارت صحيفة ”الرياض“، وفقا لمصاردها، إلى أن الاجتماع المبسط ناقش إقالة المدرب الكرواتي زوران ماميتش واستقطاب مدرب جديد للفريق خلال الفترة الحالية وأبرز الاحتياجات التي يحتاجها الفريق بقية الموسم.

وشددت على أنه تواجد في تدريبات الفريق، مساء أمس، عضو شرف الهلال الأمير أحمد بن سلطان، والتقى باللاعبين مطالبًا إياهم بتقديم أفضل المستويات خلال الفترة المقبلة من المنافسات التي يخوض غمارها الفريق الأزرق.

من جانبه، قال الإعلامي عبدالعزيز المريسل عبر حسابه الشخصي على تويتر: ”خاص.. قررت إدارة الهلال إقالة المدرب الداهية زوران والمفترض أن قرار إقالته يصدر قبل وصول الفريق للرياض ولكن الإدارة لديها مشكلة في توفير مقدم العقد للمدرب الجديد، بينما الشرط الجزائي لزوران قررت إجباره للاتجاه للفيفا (في أسوأ الاحتمالات)، لكسب مزيد من الوقت لتوفيره“.

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طلبت الادارة من عضو شرف معروف مقدم العقد للمدرب الجديد لكنه أخبرهم بأنه سيوفره الأسبوع القادم ، الأمر الذي جعلهم يتحدثون مع غيره و حتى هذه اللحظة لا شي واضح في هذا الشأن — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) April 9, 2019

وأضاف: ”موضوع مصير مدرب الهلال يتعلق بمقدرة الإدارة بتوفير السيولة، هناك محاولات للاتصال ببعض الداعمين للتكفل بمقدم عقد المدرب الجديد وحتى هذه اللحظة لم يأت لهم رد بالموافقة من عدمه“.

وتابع: ”طلبت الإدارة من عضو شرف معروف مقدم العقد للمدرب الجديد، لكنه أخبرهم بأنه سيوفره الأسبوع المقبل، الأمر الذي جعلهم يتحدثون مع غيره وحتى هذه اللحظة لا شيء واضح في هذا الشأن“.

وأتم: ”زوران سيشرف على تدريب الفريق في مباراة الأهلي الدورية، لكن تم التأكيد عليه بضرورة معرفة طريقة اللعب والأسماء التي ستشارك بعد أن كان يقرر ذلك وحيدًا، زوران وفق معلومات لست متأكدًا منها يبحث له عن عرض خليجي تحسبًا لإلغاء عقده، رغم أن أعضاء الإدارة أخبروه أنهم جددوا الثقة فيه“.

تم إنهاء عقد #زوران مع #الهلال وتكفل الامير احمد بن سلطان بدفع الشرط الجزائي للمدرب بقيمة ( 3 مليون و 750 ألف ريال ) كما تكفل بعقد المدرب الجديد الموجود بالسعودية . #احمد_بن_سلطان pic.twitter.com/jyJiCG3EXr — " أرسطو الهلالي " (@Aristo1957) April 9, 2019

وتعتبر انطلاقة الكرواتي زوران ماميتش مدرب الهلال مع فريقه الحالي، الأفضل مع جميع الفرق التي سبق تدريبها، بعدما حقق 11 انتصاراً في أول 16 مباراة يقودها مدرب النصر السابق، بعدما جمع 20 نقطة في الدوري من ”27 نقطة“، فيما كسب 6 نقاط من أصل 9 في دوري أبطال آسيا، وحقق فوزين وتعادلا في كأس زايد للأندية الأبطال في الأدوار الإقصائية، وكسب مواجهة ربع نهائي كأس الملك أمام الاتفاق.

وتعاقد الهلال مع زوران أواخر يناير الماضي، وكان الفريق يتصدر جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، قبل أن يخسر صدارة الترتيب عقب الهزيمة بثلاثية لهدفين أمام النصر الذي يتصدر الترتيب بفارق نقطة.

واهتزت شباك الهلال مع زوران في مبارياته 16 مرة، بمعدل هدف في كل لقاء، وعلى مستوى تسجيل الأهداف.. أحرز الهلال تحت قيادته 33 هدفًا، وهو أقل من الرقم الذي حققه مع العين ”39 هدفًا“ و دينامو زغرب ”37 هدفا“، ويعد مشواره مع النصر في أول 16 مباراة الأقل تهديفيا بـ ”28“.