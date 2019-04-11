الهلال أم النصر.. جدال حول المستفيد الأكبر من الأخطاء التحكيمية (فيديو)

اندلع نقاش عبر قناة 24 الرياضية السعودية حول الفريق الأكثر استفادة من الأخطاء التحكيمية في الدوري السعودي هذا الموسم، قبل 4 جولات من نهاية المسابقة المحلية الأبرز.

ويتصدر النصر المسابقة بفارق نقطة واحدة عن الهلال.

وقال الإعلامي عبدالعزيز المريسل، إن الهلال كسب نقاط لا يستحقها من الأخطاء التحكيمية، ورد عبدالكريم الحمد بأن الهلال كان متقدمًا على الحزم 2-1 قبل أن تبدل تقنية الفار النتيجة للحزم 2-1.

عبدالعزيز المريسل : #الهلال كسب نقاط لا يستحقها من الاخطاء التحكيمية عبدالكريم الحمد : الهلال متقدم على #الحزم 2-1 ،، تقنية الفار تبدل النتيجة للحزم 2-1#الحصاد_الرياضي pic.twitter.com/H3uXpxsgCm — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) April 10, 2019

ويرى محمد الذايدي أن الاخطاء التحكيمية حسمت الدوري للنصر.

وطالما أثير جدل في السعودية هذا الموسم حول التحكيم بالرغم من وجود تقنية الفار والاستعانة بحكام أجانب بشكل دائم.

محمد الذايدي : الاخطاء التحكيمية حسمت الدوري للنصر #الحصاد_الرياضي pic.twitter.com/TLrthpK8Vm — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) April 10, 2019

وسيلعب الاتحاد على أرض النصر، متصدر الدوري المحلي، في الرياض يوم السبت المقبل في قمة سعودية ضمن المرحلة الـ 27 للمسابقة.

ويحتل الاتحاد المركز الـ13 في الدوري السعودي قبل أربع جولات على نهاية المسابقة ويحتاج بشدة لتحقيق نتائج جيدة تضمن بقاءه في المسابقة.