موجز أخبار الهلال والنصر والأندية السعودية

تنطلق الجولة 27 للدوري السعودي للمحترفين يوم الخميس بثلاث مباريات أهمها الباطن والشباب الساعي للاحتفاظ بالمركز الثالث قبل أربع جولات على نهاية المسابقة.

وتلقى الشباب خسارة ثقيلة الجولة الماضية برباعية نظيفة على أرضه أمام الأهلي ويريد التعويض أمام الباطن صاحب المركز قبل الأخير والساعي للنجاة من الهبوط.

ويلتقي أيضًا يوم الخميس، الاتفاق مع الفتح والحزم مع الرائد لكن الشباب لا يريد الخسارة للمرة الثانية على التوالي حيث خسر للمرة الأولى منذ أكتوبر/تشرين الأول 2017 بخسارته من الأهلي بخمسة أهداف لهدفين، كما خسر الجولة الماضية أمام الفريق نفسه بأربعة أهداف نظيفة.

أما الباطن فقد حافظ على نظافة شباكه مرة واحدة في آخر تسع مباريات بالدوري ووضعه صعب أمام الشباب الجريح.

الهلال والأهلي في لقاء الجريحين

ويواصل الهلال تدريباته استعدادًا لمباراة الأهلي يوم الجمعة ضمن الجولة السابعة والعشرين من المسابقة في قمة مشتعلة بينهما عقب خسارتهما في الجولة الثالثة لدوري المجموعات في دوري أبطال آسيا.

تأتي هذه المباراة في الوقت الذي قضى فيه الكرواتي زوران ماميتش 68 يومًا مديرًا فنيًا للزعيم وتراجعت نتائج الفريق مؤخرًا ما دفع البعض للتفكير في التغيير.

وقد وضع الهلال الأرجنتيني غويدي المدير الفني السابق للأهلي كحل مؤقت في حال استمرار تراجع النتائج تحت قيادة ماميتش.

ونواصل في الهلال حيث أشارت تقارير صحفية إلى أن وكيل أعمال البيروفي أندريه كاريلو وصله عرض من أحد الأندية السعودية الكبرى لمزاحمة الهلال على ضم اللاعب بعد تألقه مع الفريق.

لكن الدولي البيروفي البالغ عمره 27 عامًا رفض الاستماع إلى أي عروض لحين الانتهاء من مباريا ت الموسم الحالي.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن الدحيل القطري والنصر السعودي يريدان ضم اللاعب المعار من بنفيكا البرتغالي وذلك بداية من الموسم المقبل.

من ناحية أخرى أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم تعيين الحكم المصري جهاد جريشة لإدارة مباراة الأهلي و الهلال في إياب قبل نهائي كأس زايد للأندية الأبطال.

النصر ورينار

وعن قمة النصر والاتحاد رفض المحترفون البرازيليون في صفوف ”العالمي“ برونو ومايكون وبيتروس الحصول على راحة منحها لهم البرتغالي روي فيتوريا بعد الفوز الكبير على الزوراء العراقي في دوري أبطال آسيا وفضلوا جميعا الاستمرار في التدريبات قبل مواجهة ”العميد“.

وبشأن أزمة نور الدين أمرابط مع المنتخب المغربي نفى هيرفي رينار، المدير الفني لأسود الأطلس اعتزامه رفع شكوى ضد العالمي.

وقال المدرب الفرنسي، عبر حسابه على ”فيسبوك“: ”مرة أخرى ومع اقتراب أي منافسة دولية، ومنذ أن أصبحت مدربا للمنتخب المغربي، هناك جهات وأشخاص يحاولون زعزعة الاستقرار، من خلال أخبار زائفة“.

وواصل: ”أريد تأكيد أنني لم أفكر أو أتقدم بأي شكوى.. لا أعرف من أين يأتون بهذه الأخبار غير الصحيحة، بخصوص أمرابط وناديه النصر السعودي الذي تربطني به علاقة جيدة“.