عبدالله بترجي يثير جدلًا بالحديث عن تفاوض نادٍ كبير مع لاعب الأهلي في معسكر منتخب السعودية (فيديو)

أثار عبدالله البترجي رئيس النادي الأهلي السعودي الجدل؛ بعد حديثه عن مفاوضات نادٍ سعودي كبير مع أحد لاعبي فريقه، في معسكر منتخب السعودية.

وقال عبدالله البترجي في برنامج ”كورة روتانا“ على قناة روتانا ”خليجية“، إن المفاوضات أثّرت على اللاعب وهو في معسكر المنتخب، رغم تبقي عام ونصف على نهاية عقده مع الأهلي، مشيرًا إلى أن اللاعب ما زال مرتبطًا مع الراقي.

وأوضح رئيس النادي الأهلي أنه استغرق شهرين للوصول إلى معلومات الحادثة، لكنه لن يكشف التفاصيل الآن، لأن ذلك ليس من مصلحة الأهلي ولا اللاعب، بما أن اللاعب ما زال مرتبطًا مع النادي.

كما تحدث عبدالله بترجي عن لاعبه دجانيني تافاريس، مشيرًا إلى أن المهاجم يعاني مشكلة كبرى، تتمثل في تحويل جزء من قيمة عقده مع الفريق لوكلاء لاعبين، وهو الأمر الذي يحاول معالجته الآن، ليكون نجمه مركزًا داخل الملعب فقط.

يشار إلى أن الأهلي يحتل المركز الخامس على لائحة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، مع تبقي 4 جولات على النهاية.

• عبدالله البترجي :

لاعب يمتلك النادي الأهلي عقده وباقي في عقده سنه ونص تم مفاوضته من نادي جماهيري ولو تم الموضوع ساُخبر المسؤول لأخذ حق الأهلي #عبدالله_بترجي_في_كورة_روتانا pic.twitter.com/sQa8KC3GEj — Sir.Ahmed ❼ (@iQN3i) ٧ أبريل ٢٠١٩