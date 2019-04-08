هل يتعرض النادي الأهلي السعودي لعقوبات من ”فيفا“ بسبب مستحقات مدربه السابق غويدي؟

كشف عبدالله بترجي، رئيس النادي الأهلي السعودي، عن تقدم الأرجنتيني بابلو غويدي، المدير الفني السابق للفريق، بشكوى رسمية ضد النادي في ”فيفا“؛ للمطالبة بمستحقاته.

وقال بترجي في حوار مُطوّل لبرنامج ” كورة ” على قناة “روتانا خليجية”: ”غويدي تقدم بشكوى للفيفا من أجل الحصول على قيمة الشرط الجزائي في عقده، وذلك بعد إقالته“.

وأضاف: ”قررت إقالة غويدي من تدريب الأهلي بعدما شعرت بأنه لا يقود تدريبات الفريق باهتمام، خاصة أنه حاول صنع الوقيعة بين اللاعبين، حيث قال لأحد الصفقات الجديدة بأنه لم يختره بل الإدارة هي من تعاقدت معه، وشعرت أن اللاعبين والفريق في خطر بسبب كلامه، على الفور قررت إقالته بعد خمس مباريات“.

وأضاف: ”أقسم بالله أنني كنت مخلصًا ووفيًا للرئيس السابق ماجد النفيعي، لم أخنه ولم أُخرج أي سر من أسرار البيت الأهلاوي، وكل ما يُقال حول انقسام إدارة الأهلي لفريقين، أمر غير صحيح، وأريد القول بأنه خلال معسكر المنتخب السعودي الأخير تم التفاوض بين لاعب من الأهلي مع أحد الأندية الأخرى وهذا اللاعب مستمر مع الأهلي لسنة ونصف“.

وتابع: ”كان لا بد من مشاركة أليكسيس خورادو في مباراة مع الأهلي حتى يتم تسويقه وبيعه، وبالفعل شارك في لقاء الفتح وتم بيعه بعد ذلك ونجح الأهلي في توفير 3 ملايين و600 ألف يورو، أما بالنسبة للاعب الأهلاوي والذي حدثت معه مفاوضات في معسكر الأخضر، حاولنا إعادته للراقي في الشتوية لكنه رفض وأغلق هاتفه، ولا يزال مُتبقٍّ له سنة ونصف في عقده“.

وشدد: ”مُتبقي فقط لغويدي الحصول على قيمة الشرط الجزائي، وهو تقدم بشكوى لـ الاتحاد الدولي لكرة القدم، ونحاول حاليًا السير في الإجراءات القانونية لتقسيط الشرط الجزائي والانتهاء من الأزمة حتى لا يتأثر الفريق“.

#عبدالله_بترجي:

هذه تفاصيل اجتماعي مع "جويدي" قبل مغادرته ، وهؤلاء اللاعبين طلب رحيلهم#عبدالله_بترجي_في_كورة_روتانا pic.twitter.com/jwCLO7T5Ms — برنامج كورة (@korarotana) April 7, 2019

واختتم بترجي تصريحاته، بكشفه معاناة دغانيني تافاريس، مهاجم الفريق، من مشكلة كبرى، تتمثل في تحويل جزء من قيمة عقده مع الفريق لوكلاء لاعبين، وهو الأمر الذي يحاول معالجته الآن، من أجل أن يكون تركيزه منصبًا داخل الملعب فقط.