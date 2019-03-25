السعودية تعلن دعمها للشيخ سلمان في انتخابات الاتحاد الآسيوي

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الإثنين، دعمه الكامل للشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة في ترشحه لولاية جديدة في رئاسة الاتحاد الآسيوي للعبة.

يأتي هذا القرار بعد 4 أيام فقط من إعلان محمد خلفان الرميثي، رئيس الهيئة العامة للرياضة في الإمارات، انسحابه من سباق الترشح لرئاسة الاتحاد الآسيوي، مؤيدًا استمرار البحريني الشيخ سلمان رئيسًا للاتحاد القاري.

وستُجرى انتخابات الاتحاد الآسيوي في السادس من أبريل المقبل، خلال الجمعية العمومية التي ستعقد في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

وأضاف الاتحاد السعودي، في بيان عبر موقعه على الإنترنت، اليوم: ”يؤكد الاتحاد السعودي ثقته بأن يواصل الشيخ سلمان عمله الدؤوب بعد فوزه في الانتخابات المقبلة في قيادة كرة القدم في القارة الآسيوية إلى آفاق بعيدة من النجاحات، وذلك بما يسهم في تطويرها في مختلف الجوانب وعلى كافة الصعد“.