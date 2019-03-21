الرميثي يعلن دعمه للشيخ سلمان بن إبراهيم لرئاسة الاتحاد الآسيوي

أعلن محمد خلفان الرميثي رئيس الهيئة العامة للرياضة في الإمارات دعمه لاستمرار الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيسًا للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والعمل على فوزه لفترة ولاية جديدة تبدأ من 2019.

وأوضح بيان مشترك لمحمد خلفان الرميثي، والشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، نشرته وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية ”وام“ أنهما اتفقا على دعم الرميثي لاستمرار الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيسًا للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والعمل على فوزه لفترة ولاية جديدة.. إلى جانب استفادة الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة من البرنامج الانتخابي الطموح الذي أعلنه الرميثي في حملته الانتخابية بما يتضمنه من إطلاق مسابقات، وضمان الزيادة في عائدات الاتحاد الآسيوي، وتوزيعها على دول القارة.

كما تعاهد الطرفان على التعاون، والتكاتف، والعمل معًا خلال المرحلة المقبلة لما فيه صالح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، واستقلاليته، وشفافيته، بما يضمن تطور كرة القدم ورقيها في دول أكبر قارات العالم والتي تجمع حوالي ثلثي سكانه.

‏ وأعرب الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة خلال تصريح له عن شكره إلى الرميثي .. وقال:“أتوجه بالشكر إلى محمد خلفان الرميثي على ‏استقباله لنا، وضيافته، وروح الإخوة الطيبة التي أبداها تجاهنا لإتمام هذا اللقاء رغم التنافس القوي والشريف الذي جمعنا في الهدف والرؤية لما هو في صالح كرة القدم الآسيوية .. كما أشكره على دعمه لي، وعلى برنامجه الانتخابي الطموح والذي يمثل بحد ذاته ورقة عمل مهمة ستسهم برقي الكرة الآسيوية والتي سنضعها -بلا شك- موضع الاهتمام والتنفيذ، وهذا ليس غريبًا على رجل بحجم ومكانة محمد خلفان الرميثي ‏والذي أدعوه رغم مشاغله ‏ومسؤولياته العديدة ألا يبتعد عن ساحة الكرة الآسيوية وخدمتها التي تحتاج رجالًا يحلمون ويعملون من أجل مستقبلها ‏ومستقبل شبابها“.

‏ من جانبه وجّه محمد خلفان الرميثي الشكر إلى الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة على مبادرته هذه وزيارته لبلده دولة الإمارات، وقال في تصريح له:“أود في البداية توجيه الشكر إلى الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة على مبادرته هذه وزيارته بلده دولة الإمارات، ويهمني التأكيد على أن ترشحي منذ البداية لم يكن سعيًا إلى منصب، وإنما كان دافعه الأساس هو وضع الكرة الآسيوية ‏في المكانة اللائقة بها بين قارات العالم من خلال برنامج يعكس رؤيتي في كيفية تطوير اللعبة في أكبر قارات العالم، وقد أسعدني ترحيب الشيخ سلمان بالاستفادة من هذا البرنامج، والعمل على تحقيقه على أرض الواقع، لذا لن أدخر جهدًا في دعمه ومساندته ‏من أجل الوصول إلى هذا الهدف الذي في هو صالح الجميع.

كما توجّه بالشكر إلى كل من سانده أفرادًا ودولًا، ومن تفاعل مع رؤيته واعدًا إياهم بمواصلة المسيرة لضمان مستقبل أفضل للكرة الآسيوية .