أهداف مباراة السعودية وغينيا الاستوائية (فيديو)

اختتم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، معسكره الخارجي بالفوز على غينيا الاستوائية 3-2، في المواجهة التي جمعت المنتخبين اليوم الإثنين على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، خلال ثاني تجارب الأخضر في ختام معسكره ضمن برنامج الإعداد المتزامن مع أيام ”فيفا“.

وتميزت المواجهة بكثرة عدد ركلات الجزاء، حيث احتسب الكويتي عبدالله الجمالي حكم المباراة 4 ركلات جزاء مناصفة بين المنتخبين.

سجل المنتخب السعودي مبكرًا من ركلة جزاء عن طريق عبدالله الشامخ عند الدقيقة ”4“، ثم أضاف عبدالفتاح آدم الهدف ثاني من ضربة رأسية عند الدقيقة 14.

وقلّص إيمليو نسوو الفارق عند الدقيقة 31 من ركلة جزاء لغينيا الاستوائية، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدفين مقابل هدف للضيوف.

وفي الشوط سجل المنتخب السعودي الهدف الثالث من ركلة جزاء أحرزها محمد خبراني عند الدقيقة ”57“.

ومنح الكويتي الجمالي الضيوف ركلة جزاء سجل منها إيمليو نسوو هدفه الشخصي الثاني له ولمنتخب بلاده عند الدقيقة 71 .

ويذكر أن المنتخب السعودي بقيادة يوسف عنبر مدرب الفريق المؤقت، خسر تجربته الأولى أمام نظيره الإماراتي 1-2.

الهدف الأول للمنتخب ⁧#السعودي⁩ ????????سجله اللاعب عبدالله الشامخ في الدقيقة 4 السعودية 1 غينيا الاستوائية 0 ⁧#السعودية_غينيا_الاستوائية⁩

⁧#معاك_يالاخضر⁩

⁧#دوري_بلس⁩ pic.twitter.com/c9KoiokYU1 — دوري بلس (@dawriplusksa) ٢٥ مارس ٢٠١٩

الهدف الثاني للمنتخب ⁧#السعودي⁩ ????????سجله اللاعب عبدالفتاح ادم في الدقيقة 14 السعودية 2 غينيا الاستوائية 0 ⁧#السعودية_غينيا_الاستوائية⁩

⁧#معاك_يالاخضر⁩

⁧#دوري_بلس⁩ pic.twitter.com/f0DbOkYQG4 — دوري بلس (@dawriplusksa) ٢٥ مارس ٢٠١٩

الهدف الأول لمنتخب ⁧#غينيا⁩ سجله اللاعب نسوي في الدقيقة 32 السعودية 2 غينيا الاستوائية 1 ⁧#السعودية_غينيا_الاستوائية⁩

⁧#معاك_يالاخضر⁩

⁧#دوري_بلس⁩ pic.twitter.com/4tvLnyRWMK — دوري بلس (@dawriplusksa) ٢٥ مارس ٢٠١٩

الهدف الثالث للمنتخب ⁧#السعودي⁩ ????????سجله اللاعب محمد خبراني في الدقيقة 57 السعودية 3 غينيا الاستوائية 1 ⁧#السعودية_غينيا_الاستوائية⁩

⁧#معاك_يالاخضر⁩

⁧#دوري_بلس⁩ pic.twitter.com/HXPX2wFEBC — دوري بلس (@dawriplusksa) ٢٥ مارس ٢٠١٩