الموعد والقنوات الناقلة لمباراة السعودية وغينيا الاستوائية الودية

يواجه المنتخب السعودي نظيره ”غينيا الاستوائية“، مساء اليوم الاثنين، في مباراة ودية تقام على ملعب الملك فهد.

خسر الأخضر مباراته الأخيرة الودية على يد نظيره الإماراتي بهدفين مقابل هدف، وذلك في لقاء ودي دولي جمع بين الفريقين، يوم الخميس، على ملعب آل نهيان، وكان المنتخب السعودي ودع بطولة كآس آسيا الأخيرة والتي أقيمت في الإمارات منذ أسابيع قليلة من دور الـ16 على يد نظيره الياباني بنتيجة (0-1).

فيما استهل منتخب غينيا الاستوائية مشواره في تصفيات كأس أمم أفريقيا بملاقاة منتخب السنغال، وتلقى خسارة بثلاثية نظيفة، ثم قابل منتخب السودان وتغلب عليه بهدف دون رد، وفي الجولة الثالثة استضاف منتخب مدغشقر وهُزم بهدف دون رد، ثم ذاق طعم الخسارة من جديد على يد الفريق ذاته وبالنتيجة ذاتها خارج الديار، وخسر في الجولة الخامسة بهدف مقابل لا شيء على يد منتخب الأسود، ولم يستطع منتخب الأفيال التأهل لنهائيات كأس أمم أفريقيا، بعدما حصد ثلاث نقاط فقط، وبقي في المركز الثالث بترتيب المجموعة.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تنطلق مباراة السعودية وغينيا الاستوائية، في تمام الساعة الـ 17.45 بتوقيت القاهرة، الـ18.45 بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع عبر قناة KSA SPORT، ويعلق عليها راشد الدوسري.