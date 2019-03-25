هل وعد نادي النصر عبدالله العويشير بمكافأة للتألق أمام الهلال؟ (فيديو)

قال المدرب السعودي علي الأحمري، إنه ربما وعِد عبدالله العويشير لاعب نادي أحد بمكافأة من خارج ناديه للتألق أمام الهلال أو التسبب بأي ظرف للاعبيه.

وتعادل الهلال مع أحد في مباراة بالجولة الماضية من الدوري السعودي، وشهدت نهاية المباراة أحداث شغب بين اللاعبين، بعدما استفز حارس النصر السابق جمهور ولاعبي الهلال باحتفال مثير.

علي الأحمري: فرحة العويشير مبالغ فيها شكله موعود بمكافأة من خارج فريق أحد #كلام_تويتر pic.twitter.com/kOFKP7fyUq — قناة 22 الفضائية (@22arabtv) March 25, 2019

قال المدرب السعودي علي الأحمري، إنه يتمنى لو كان يعرف أحدًا بشركات الاتصالات، للتأكد من حصول اللاعب على وعد بمكافأة من خارج نادي أحد، في إشارة لمراقبة مكالمات اللاعب، للتأكد من حصوله على وعد بمكافأة من نادي النصر.

والنصر هو المنافس الوحيد للهلال حاليًّا على لقب الدوري السعودي.

ويلتقي الهلال والنصر الجمعة المقبل في مباراة قمة الدوري السعودي.

خالد العمار : العويشير ليس حارس أحد هو حارس نصراوي والدليل لبسه لقميص النصر #كلام_تويتر pic.twitter.com/l0QZxdUMd3 — قناة 22 الفضائية (@22arabtv) March 25, 2019

ويرى الأحمري أن فرحة اللاعب المبالغ فيها ـ على حد قوله ـ تشير إلى حصوله على وعد بمكافأة من خارج النادي.

فيما قال خالد عمار لقناة 22 الفضائية، إن العويشير ليس حارسًا لنادي أحد، إنما هو لاعب فريق النصر، والدليل ارتداؤه شعار النصر.

وعلقت إدارة نادي أحُد السعودي على الأحداث التي تلت مباراة الفريق مع منافسه الهلال السبت، في الجولة الـ24 من الدوري السعودي للمحترفين.

وقال أحُد فيما نشره في حسابه على موقع ”تويتر“: ”تابعت إدارة نادي أحُد ما تناقلته وسائل الإعلام تجاه اللاعب عبدالله العويشير، بعد مباراة الهلال والهجوم غير المبرر من بعض الإعلاميين؛ وعليه توضح إدارة النادي أن المباراة كانت بين ناديين في الدوري السعودي وكان الأداء رجوليًّا بين اللاعبين“.

وأضاف البيان ”نادي أحُد تمثل له المباراة أهمية بحكم موقع ترتيبه في سلم الدوري، ويحتاج لهذه المباراة أكثر من الهلال، وكانت الفرحة للاعبين جميعًا وليس عبدالله العويشير فقط، إذ إن تعادل الفريقين له عامل نفسي أكثر من الخسارة؛ ولذلك صدرت عبارة الفرح هي كما يقوم بها العديد من اللاعبين في الأندية الأخرى“.

وواصل: ”وعليه نود الإشارة إلى أن المباراة قد انتهت بتعادل عادل، ولا نرغب في الخوض حيال ما تم تداوله من تطاول بعد الإعلاميين على العويشير، وأن ناديي أحُد والهلال لا يحتاجان إلى مثل هؤلاء الإعلاميين لظهور انتماءاتهم، ولله الحمد تجمعنا علاقة جيدة مع إدارة الهلال وجميع أندية الوطن“.