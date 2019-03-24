موجز أخبار الهلال والنصر والمنتخب السعودي اليوم

لا تزال أصداء تعثر الهلال بالتعادل السلبي مع أُحد تتواصل خاصة قبل الديربي أمام النصر يوم الجمعة المقبل واحتفالات عبدالله العويشير حارس مرمى أُحد التي استفزت جماهير ”الزعيم“.

وتصدى العويشير حارس مرمى الفتح السابق للعديد من الفرص وكان بطلًا للمباراة التي أقيمت يوم السبت ولاشتباك مع لاعبي الهلال كاد أن يتطور عقب صفارة النهاية وأثار جماهير أصحاب الأرض باحتفاله بنقطة التعادل.

وبعدها تقدم مجلس إدارة الهلال باحتجاج ضد مشاركة العويشير في المباراة التي فقد خلالها متصدر الدوري السعودي نقطتين ثمينتين.

لكن العويشير أعتذر لجماهير الهلال عن كل ما حدث، قائلًا ”لم أقصد استفزاز الجماهير“ في تصريحات هدأت قليلا من غضب جماهير الهلال من الحارس الذي قال إنه كان يريد إثبات نفسه خلال الموسم الحالي.

وللمرة الأولى خلال هذا الموسم، فشل الهلال في التسجيل طوال مباريات الدوري وكان ذلك أمام أُحد في الجولة الرابعة والعشرين.

وسقط الهلال في فخ التعادل لكنه ظل في الصدارة برصيد 57 نقطة متقدما بفارق نقطتين عن النصر ملاحقه المباشر قبل قمة الحسم يوم الجمعة المقبل بينما ظل أُحد في ذيل الترتيب برصيد 15 نقطة.

معسكر النصر

وفي المعسكر المنافس واصل النصر استعداده للمباراة بحماس في ظل تقليص فارق النقاط مع المتصدر ، حيث حث المغربي عبد الرزاق حمد الله هداف ”العالمي“ والدوري برصيد 21 هدفا جماهير النادي بالمؤازرة خلال القمة.

وكتب حمد الله على حسابه الرسمي في تويتر مصحوبا بفيديو لجماهير النصر ”يا جمهور العالمي الراقي موعدنا الجمعة إن شاء الله، علاش نخاف وعندنا الجمهور الشمس العالمي“.

ومن ناحية اخرى اقترب إبراهيم غالب لاعب وسط النصر من العودة للملاعب حيث يتعافى حاليا بعد البدء في تنفيذ البرنامج العلاجي.

الأخضر

ويواصل المنتخب السعودي استعداده لمباراته الودية الثانية خلال فترة التوقف الدولية عقب الخسارة بهدفين مقابل هدف أمام شقيقه الإماراتي في أبوظبي يوم الخميس الماضي.

وحول منتخب الإمارات تأخره إلى فوز 2-1 على ضيفه السعودي في مباراة ودية تحت أنظار الهولندي بيرت فان مارفيك المدرب الجديد للإمارات والذي قاد السعودية للتأهل لكأس العالم العام الماضي.

إذ اختتم المنتخب السعودي تحضيراته لمواجهة منتخب غينيا الإستوائية وديًا يوم الاثنين على استاد الملك فهد بالرياض.