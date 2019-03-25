مواعيد أبرز مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

تستمر، اليوم الاثنين، مباريات الأجندة الدولية، سواء الرسمية أو الودية، حيث تتواصل مباريات تصفيات بطولة أوروبا (يورو 2020) وتلتقي السعودية مع غينيا الاستوائية وديًا.

وفيما يلي مواعيد أبرز مباريات، اليوم الاثنين، 25 من مارس/آذار، والقنوات الناقلة لها، مع ملاحظة أن جميع المواعيد المذكورة هي بتوقيتي مكة المكرمة، والقاهرة:

مباريات ودية:

السعودية VS غينيا الاستوائية، الساعة 18:45 بتوقيت مكة المكرمة، 17:45 بتوقيت القاهرة على قناة KSA Sports 1 HD.

الكويت VS نيبال، الساعة 18:30 بتوقيت مكة المكرمة، 17:30 بتوقيت القاهرة على قناة الكويت الرياضية.

تصفيات يورو 2020:

تركيا VS مولدوفا، الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة، 19:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 1.

الجبل الأسود VS إنجلترا، الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة، 21:45 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 5.

البرتغال VS صربيا، الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة، 21:45 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 4.

فرنسا VS أيسلندا، الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة، 21:45 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 1.