هل يُحرم محمد البريك وجحفلي من لعب مباراة النصر ضد الهلال؟

قال الناقد الرياضي السعودي فلاح القحطاني، إن تقرير حكم مباراة الهلال وأُحد، بالدوري السعودي أدان محمد البريك ومحمد جحفلي لاعبي الهلال على خلفية الأحداث التي أعقبت مباراة متصدر الدوري السعودي مع أُحد، أمس السبت.

ونشب شجار بين اللاعبين عقب انتهاء مباراة الهلال ”متصدر الدوري السعودي“ وأُحد؛ بعد احتفال مثير من عبدالله العويشير.

خاص:

تقرير حكم المباراة ذكر ان ياسر الشهراني ومحمد جحفلي هم السبب الرئيس في الاحداث المؤسفة التي شاهدناها بعد مباراة #الهلال_احد !

الله يعين #لجنة_الانضباط_والاخلاق

التي ستكون كل العيون عليها بعد ما حدث! — فلاح القحطاني (@falahsport) March 24, 2019

وغرد القحطاني :“تقرير حكم المباراة، ذكر أن ياسر الشهراني ومحمد جحفلي هما السبب الرئيس في الأحداث المؤسفة التي شاهدناها بعد مباراة #الهلال_احد. الله يعين لجنة الانضباط والأخلاق. التي ستكون كل العيون عليها بعد ما حدث!“.

وإذا ما ثبت إدانية اللاعبين خلال تقرير الحكم، فإنها قد يحرمان من مواجهة النصر يوم الجمعة المقبل، في قمة الدوري السعودي.

ويتصدر الهلال الدوري السعودي بفارق نقطتين فقط عن النصر.

وشُوهد لاعبو الفريقين يشتبكون بعد احتفال العويشير.

وغرد الإعلامي السعودي محمد البكيري عقب المباراة :“اختلط الحابل بالنابل، لجنة الانضباط على المحك بين إيقافات وغرامات. أو ممكن توزع على واحد من الفريقين (حلاوة).“.