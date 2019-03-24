هاشتاغ غاضب يطالب بإقالة الأمير محمد بن فيصل بعد مباراة الهلال وأحد.. هل تصريحاته السبب؟

أعادت جماهير نادي الهلال السعودي، تناقل تصريحات سابقة للأمير محمد بن فيصل أدلى بها عبر برنامج الديوانية على القناة الرياضية السعودية، إذ تسببت تلك التصريحات في حالة غضب عارمة لدى الجماهير.

وكان بن فيصل قد خرج تلفزيونيا قبل مواجهة الفريق أمام أحد، حيث قال إنه لا يهم من يفوز بلقب الدوري وإن الأهم هو تواجد الإثارة في الدوري السعودي.

#الديوانيه

محمد بن فيصل – رئيس نادي #الهلال : لا يهم من يفوز بالدوري، المهم أن تتواجد الإثارة و التشويق ، وحضور العوائل اضاف الكثير . pic.twitter.com/TVvCO2g3IC — KSA SPORTS (@riyadiyatv) March 17, 2019

وقال أيضًا إن الأهم هو عودة الجماهير وحضور العائلات وهي التصريحات التي اعتبرتها جماهير الهلال كأنها إعلان انسحاب الفريق من المنافسة على لقب الدوري.

وعاودت جماهير الهلال مطالبتها بعودة الأمير نواف بن سعد لرئاسة الزعيم، معتبرين أنه الأفضل وأن الرئيس الحالي تفرغ لتويتر وللرد على رئيس النصر.

ويشهد الموسم الرياضي الحالي 2018-2019، منافسة شرسة بين الهلال والنصر، على قمة الدوري السعودي للمحترفين، حيث يتصدر الزعيم، بفارق نقطتين فقط عن العالمي ”الوصيف“.

وقبل القمة المرتقبة بينهما، يوم الجمعة المقبل، وفي اليوم الذي سبق مواجهة الهلال وأحد، في المباراة المؤجلة من الجولة 24 من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، خرج بن فيصل وآل سويلم في تبادل الاتهامات فيما بينهما.

ودشن الجمهور هاشتاغا باسم ”#اقاله_محمد_بن_فيصل_مطلب“، والذي تصدر التغريدات الأكثر تداولاً في السعودية، وشهد سجالاً كبيرًا بين الجمهور السعودي.

وقال مغرد: ”رئيس بس صورة وينه ما نشوفه إلا بالمباريات الكبيرة وبعدها يختفي كيف يدير فريق بحجم الهلال وهو خارج المملكة؟ يقيل مدرب متصدر ويجيب رجيع النصر زوران؟ أشك في هلاليته“.

رئيس بس صوره وينه مانشوفه الا بالمباريات الكبيره وبعدها يختفي كيف يدير فريق بحجم الهلال وهو خارج المملكه ؟؟

يقيل مدرب متصدر ويجيب رجيع النصر زوران ؟؟

اشك في هلاليته ..

#اقالة_محمد_بن_فيصل_مطلب pic.twitter.com/Lf5OW8aPTP — عبدالإله (@AnWdi99) March 23, 2019

وأشار مغرد آخر: ”أنا كهلالي أطالبه بالرحيل والاستقاله وأتمنى إعادة سامي الجابر وإقالة زوران وإعادة خيسوس عاجلا“.

#اقاله_محمد_بن_فيصل_مطلب انا كهلالي اطالبه بالرحيل والاستقاله واتمنى اعادة سامي الجابر واقالة زوران واعادة خيسوس عاجلا ..!! — عبداللطيف الحمراني (@a2007_h) March 23, 2019

وشدد عبدالرحمن: ”يارجال لو بكيفنا ما صارت الأمور كذا بس الدعوى أكبر من هذا بالله رئيس وإلا هذا مدرب كيف تستغني عن خربين وخيسوس وتجيب زوران وسريانو ويروح سامي الجابر“.

#اقاله_محمد_بن_فيصل_مطلب

يارجال لو بكيفنا ماصارت الامور كذا بس الدعوى اكبر منا هذا بالله رئيس والا هذا مدرب كيف تستغني عن خربين وخيسوس وتجيب زوران وسريانو ويروح سامي الجابر — عبدالرحمن (@dd7oomy999) March 23, 2019

وقال ياسر الشهري: ”البلا مو من محمد بن فيصل، البلا بأن العدالة حظرت وأيام المرتشي كلاتنبيرغ راحت خلاص، الكره خرجت رمية تماس ليش الصياح؟“.