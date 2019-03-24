هاشتاغ غاضب يطالب بإقالة الأمير محمد بن فيصل بعد مباراة الهلال وأحد.. هل تصريحاته السبب؟

هاشتاغ غاضب يطالب بإقالة الأمير محمد بن فيصل بعد مباراة الهلال وأحد.. هل تصريحاته السبب؟

المصدر: سلمان العنزي - إرم نيوز

أعادت جماهير نادي الهلال السعودي، تناقل تصريحات سابقة للأمير محمد بن فيصل أدلى بها عبر برنامج الديوانية على القناة الرياضية السعودية، إذ تسببت تلك التصريحات في حالة غضب عارمة لدى الجماهير.

وكان بن فيصل قد خرج تلفزيونيا قبل مواجهة الفريق أمام أحد، حيث قال إنه لا يهم من يفوز بلقب الدوري وإن الأهم هو تواجد الإثارة في الدوري السعودي.

وقال أيضًا إن الأهم هو عودة الجماهير وحضور العائلات وهي التصريحات التي اعتبرتها جماهير الهلال كأنها إعلان انسحاب الفريق من المنافسة على لقب الدوري.

وعاودت جماهير الهلال مطالبتها بعودة الأمير نواف بن سعد لرئاسة الزعيم، معتبرين أنه الأفضل وأن الرئيس الحالي تفرغ لتويتر وللرد على رئيس النصر.

ويشهد الموسم الرياضي الحالي 2018-2019، منافسة شرسة بين الهلال والنصر، على قمة الدوري السعودي للمحترفين، حيث يتصدر الزعيم، بفارق نقطتين فقط عن العالمي ”الوصيف“.

وقبل القمة المرتقبة بينهما، يوم الجمعة المقبل، وفي اليوم الذي سبق مواجهة الهلال وأحد، في المباراة المؤجلة من الجولة 24 من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، خرج بن فيصل وآل سويلم في تبادل الاتهامات فيما بينهما.

ودشن الجمهور هاشتاغا باسم ”#اقاله_محمد_بن_فيصل_مطلب“، والذي تصدر التغريدات الأكثر تداولاً في السعودية، وشهد سجالاً كبيرًا بين الجمهور السعودي.

وقال مغرد: ”رئيس بس صورة وينه ما نشوفه إلا بالمباريات الكبيرة وبعدها يختفي كيف يدير فريق بحجم الهلال وهو خارج المملكة؟ يقيل مدرب متصدر ويجيب رجيع النصر زوران؟ أشك في هلاليته“.

وأشار مغرد آخر: ”أنا كهلالي أطالبه بالرحيل والاستقاله وأتمنى إعادة سامي الجابر وإقالة زوران وإعادة خيسوس عاجلا“.

وشدد عبدالرحمن: ”يارجال لو بكيفنا ما صارت الأمور كذا بس الدعوى أكبر من هذا بالله رئيس وإلا هذا مدرب كيف تستغني عن خربين وخيسوس وتجيب زوران وسريانو ويروح سامي الجابر“.

وقال ياسر الشهري: ”البلا مو من محمد بن فيصل، البلا بأن العدالة حظرت وأيام المرتشي كلاتنبيرغ راحت خلاص، الكره خرجت رمية تماس ليش الصياح؟“.

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