ماذا قال الكرواتي زوران ماميتش بعد مباراة الهلال وأحد في الدوري السعودي؟

أرجع الكرواتي زوران ماميتش، المدير الفني لنادي الهلال، تعادل فريقه، اليوم السبت، أمام أحد لسوء الحظ الذي لازم اللاعبين، مشددًا على أن الفريق لم يكن جيدًا اليوم.

وتابع حديثه خلال المؤتمر الصحفي، بأن فريقه لاحت له نحو 6 أو 7 فرص للتسجيل، لكن لاعبيه لم يتعاملوا معها بالشكل الجيد.

كما تحدث زوران عن الطريقة الدفاعية التي لعب بها فريق أحد، وأنها كانت منظمة كما أن حارسهم عبدالله العويشير كان موفقًا.

وتحدث عن مباراة الديربي المقبلة أمام النصر، قائلًا: ”في البداية لم أكن مهتمًا كثيرًا بها لكن الوضع تغير الآن وسنكون جاهزين لها تمامًا“.

وعن استلامه الفريق وهو متصدر بفارق 6 نقاط قبل أن يتقلصوا لنقطتين، أجاب: ”هذه كرة القدم كنا نستحق الفوز أمام أحد لكن في مباراة اليوم لم نكن موفقين“.

من جانبه، أكد علي الحبسي، حارس الهلال، أن فريقه لم يعش الضغط خلال مواجهة أحد التي انتهت بالتعادل السلبي، مشيرًا إلى أن فريقه لن يفرط بالصدارة عندما يلاقي النصر نهاية الأسبوع الجاري في مباراة قمة بدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وتقلص الفارق بين الهلال المتصدر والذي يملك 57 نقطة والنصر الوصيف إلى نقطتين فقط، قبل مواجهة 29 مارس التي ربما تحدد بطل الدوري بنسبة كبيرة.

وقال الحبسي في تصريحات تلفزيونية بعد نهاية المباراة: ”لم نعش ضغطًا، بالعكس سيطرنا على المباراة بأكملها وكان بإمكاننا إنهاء اللقاء من الشوط الأول، لكن الحظ لم يحالفنا“.

وأضاف: ”كنا نحتاج إلى التسجيل في الشوط الأول، ومع مرور الوقت حصل أحد على الثقة، لكن هذه مباراة وانتهت وأمامنا مباراة قمة ضد النصر، ونحن جاهزون لها“.

وختم الحارس العماني حديثه قائلًا: ”نحن جاهزون لمواجهة النصر، ما زلنا متصدرين بفارق نقطتين، ولن نفرط بالصدارة“.