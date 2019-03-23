عبدالله العويشير حارس أحد يدافع عن نفسه بعد احتفاله الاستفزازي أمام جمهور نادي الهلال

دافع عبدالله العويشير، حارس مرمى فريق أحد، عن نفسه بعدما احتفل بتعادل فريقه السلبي أمام الهلال، أمام جماهير الزعيم المحتشدة في مدرجات استاد جامعة الملك سعود، بشكل اعتبره الكثيرون أمرًا استفزازيًا.

وقال العويشير في تصريحات عقب المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم السبت: ”هذه الحركة اسمها حركة (الدودة) وأسويها من زمان، أكتب عبدالله العويشير وتجيك في اليوتيوب“.

”ليس من أخلاقي ولا من طبيعتي استفزاز الجماهير طوال مشواري، احتفلت بشكل عادي أمام الجماهير“.

وتابع: ”وضع يدي فوق رأسي، كان تعبيرا مني أنني أحترمكم كجمهور، لأنهم كان يهتفون ضدي، و(يسب بعضهم)، لكن التصرف فهم خطأ وحتى زملائي لاعبي الهلال أوضحت لهم أنني لم أسيء لأحد“.

وعن حركة الاحتفالية عند خروجه من الملعب، التي تلتها أحدثا شغب في ممر اللاعبين، أكمل: ”لم أقلد مشية الأسد أو استهزأت باحتفالية غوميز، حركتي كانت عبارة عن تقليد أنني أسبح لأن (تيفو الهلال) كان عبارة عن صورة لمسبح، لذلك قمت بهذه الحركة ولم أتوقع أن تثير أحد بتلك الطريقة“.

عبدالله العويشير – حارس فريق #أحد: لاعبو الهلال تنرفزوا، والجمهور "سبني" وقلت على راسي و في العادة الجمهور يحيي من يشير لهم بـ "على راسي"، وحركتي "الدودة" دائماً أسويها وليست لأول مرة.#الهلال_أحد pic.twitter.com/9dOJ00pDn0 — KSA SPORTS (@riyadiyatv) March 23, 2019

وخيّم التعادل السلبي على مباراة الهلال ومضيفه أحد، على استاد جامعة الملك سعود، في إطار مؤجلات الجولة الـ24 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وعلى الرغم من احتلال أحد المركز الأخير في مسابقة الدوري، إلا أنه احتفل بخروج فريقه متعادلًا أمام الهلال المتصدر.

وتوجه العويشير إلى جماهير الهلال، واحتفل أمامها قبل الدخول من مدخل اللاعبين إذ هبط على الأرض وقام بحركة ” الدودة ”، في مشهد استفزازي للجماهير المتواجدة في المدرجات لمؤازرة متصدر الدوري.

???? – احتفالية الحارس عبدالله العويشير بعد مباراة #الهلال_احد . pic.twitter.com/UbGWqDGwln — الكرة السعودية (@Ball_Ksa) March 23, 2019

وواصل الهلال اعتلاء الصدارة بعدما وصل رصيده إلى 57 نقطة، ليتقلص الفارق مع النصر إلى نقطتين فقط، لتزداد مباراة الديربي المقبلة إثارة، والمقرر إقامتها الجمعة المقبلة.