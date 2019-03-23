ترتيب الدوري السعودي بعد تعادل الهلال وأحُد (صورة)

سقط فريق الهلال اليوم السبت، في فخ التعادل السلبي مع ضيفه ”أحُد“ في ختام مباريات الجولة الرابعة والعشرين للدوري السعودي لكرة القدم.
بهذا التعادل، ارتفع رصيد الهلال إلى 57 نقطة محققًا التعادل السادس في الموسم الحالي، في حين ارتفع رصيد ”أحُد“ إلى 15 نقطة في المركز السادس عشر والأخير.
وأضاع لاعبو الفريقين أكثر من فرصة للتسجيل طوال شوط المباراة الأول لينتهي بالتعادل السلبي.
????| جدول ترتيب #دوري_كأس_الأمير_محمد_بن_سلمان بعد نهاية مباراة #الهلال_أحد في الجولة الـ24 .#KSA_SPORTS pic.twitter.com/EVbcftkpzc
— KSA SPORTS (@riyadiyatv) March 23, 2019
واستمر مسلسل إهدار الهجمات والفرص خلال شوط المباراة الثاني دون أن تتغير النتيجة، ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة.