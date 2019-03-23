ترتيب الدوري السعودي بعد تعادل الهلال وأحُد (صورة)

سقط فريق الهلال اليوم السبت، في فخ التعادل السلبي مع ضيفه ”أحُد“ في ختام مباريات الجولة الرابعة والعشرين للدوري السعودي لكرة القدم.

بهذا التعادل، ارتفع رصيد الهلال إلى 57 نقطة محققًا التعادل السادس في الموسم الحالي، في حين ارتفع رصيد ”أحُد“ إلى 15 نقطة في المركز السادس عشر والأخير.

وأضاع لاعبو الفريقين أكثر من فرصة للتسجيل طوال شوط المباراة الأول لينتهي بالتعادل السلبي.

واستمر مسلسل إهدار الهجمات والفرص خلال شوط المباراة الثاني دون أن تتغير النتيجة، ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة.